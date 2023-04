Evelyn Lorena, la cineasta guatemalteca que brilla en Estados Unidos

Evelyn Lorena es una artista audiovisual de origen guatemalteco que se ha abierto camino en el mundo del cine y presenta su película "Gabriela", con la participación de la actriz María Telón.

OTRAS NOTICIAS: La guatemalteca que comparte el mundo de la discapacidad auditiva

Soy 502 conversó en exclusiva con la realizadora, quien compartió un poco acerca de cómo fue su camino al migrar con su familia a Estados Unidos y cómo se inspiró para lograr su camino como cineasta.

Foto: Evelyn Lorena oficial

"Mis padres se mudaron a Carolina del Norte y yo nací unos meses después, la vida que tuve al crecer, comparada con la vida que tengo ahora, es muy diferente, aunque nuestra situación económica no era la ideal, siempre tuvimos la intención de prepararnos y triunfar en nuestro corazón", dijo.

"Como familia nos ayudamos entre nosotros para salir adelante y le doy mucho crédito a mis papás por su ética de trabajo. Haber nacido en Estados Unidos no determina mi sentimiento de nacionalidad y tengo mucho orgullo de mi sangre guatemalteca, ahí comienza la historia de la migración, con mis padres", expresó.

Evelyn es actriz y cineasta graduada de la Universidad de Nueva York con la especialización en teatro y actuación de la Escuela de las Artes Tisch.

(Foto: Evelyn Lorena oficial)

"Mi pasión por el cine comenzó cuando noté que era guatemalteca. En Estados Unidos y viviendo en Carolina del Norte fui la única latina hasta que llegué a la Universidad de Nueva York, tal vez por que en el lugar donde vivíamos no había mucha cultura latina, siempre me sentí diferente y con un punto de vista distinto y deseaba expresarlo, así que comencé a buscar el arte para ello. Comencé a escribir cuando me mudé a Los Ángeles porque quería crear más oportunidades, inicié a escribir guiones que tenían más humanidad y representaban a los latinos, esta fue la inspiración para 'Gabriela', mi cortometraje", explicó.

(Foto: Evelyn Lorena)

"Aprendí inglés y español al mismo tiempo y eso me ayudó especialmente para apoyar a mi familia, mi mamá no sabe inglés y mi padre lo habla más porque tiene un negocio, pero yo siempre tengo una conexión con Guatemala, mi reto fue explicarle a mis padres las costumbres de aquí y que ellos se acostumbraran, al mismo tiempo me gustó crecer de una manera diferente a los estadounidenses, pues aprendí dos culturas, eso me ayudó como actriz a entender a más personas, algo muy importante en el arte, tal vez por eso me interesó la actuación, te permite entender a los demás y además me dejó expresar todas mis ideas".

'Gabriela' narra la historia de una joven guatemalteca indocumentada que tras graduarse persigue su sueño de pertenecer al equipo de natación de un Country Club. A pesar de su determinación debe enfrentar los temores de su madre y las limitaciones en su estatus económico y legal, además de sus propios prejuicios. Mientras encuentra una forma de evitar los sistemas que la excluyen, Gabriela comienza un viaje de aceptarse a ella misma.

(Foto: Oficial)

La película fue realizada a través del LALIFF Inclusion Fellowship de 2022 (la Beca de Inclusión del Festival Internacional de Cine de Los Ángeles de 2022), producida con el apoyo de Netflix. También recibió las becas cinematográficas de Cucalorus y Footcandle Film, fue finalista de Screencraft y semifinalista de la Brisk Creator's Class, patrocinada por Michael B. Jordan y Outlier Society.

Se estrenará en la 47.ª edición del Festival de Cine de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, que se desarrolla del 20 al 30 de abril, siendo proyectada el 27 de abril a las 7 de la noche, hora de la localidad, en el Teatro Plaza, Auditorio LeFont y a través del sitio web oficial.

(Foto: Evelyn Lorena)

Fue filmada en su totalidad en Wilmington, Carolina del Norte, las secuencias de agua se rodaron gracias a la asistencia de producción de EUE ScreenGem Studios. Este es el más reciente cortometraje de Nouvelle Entertainment y Blended Future Project.

Evelyn fue guionista y actriz en las tramas "Yesterday's News", "Sprout" y "For Her", "Gabriela" es el primer trabajo que escribe, dirige y actúa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @gabriela_film