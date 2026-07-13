Exagente de la PNC fue condenada por la muerte de un bebé en Estados Unidos

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La expolicía no pudo contener las lágrimas tras escuchar la sentencia del juez, que indicaba que estaría décadas en prisión.

Una exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada en Nebraska a una pena de entre 60 y 90 años de prisión por la muerte de un bebé de dos meses que estaba bajo su cuidado.

Según registros judiciales, se trata de Bianca Rivera Lima, de 29 años, a quien un juez declaró culpable de abuso infantil con resultado de muerte tras un juicio sin jurado y le emitió una sentencia el pasado 8 de julio.

Durante la audiencia, la Fiscalía cuestionó que la acusada llamara primero a los padres del bebé y a su hermana antes de comunicarse con el 911. El juez señaló que, por su experiencia como expolicía en Guatemala, debía haber solicitado ayuda de emergencia de inmediato.

Medios locales reportaron que la guatemalteca podría optar a libertad condicional cuando cumpla 30 años de su castigo. Además, se indicó que le acreditarán 806 días que pasó en prisión preventiva.

La mujer no pudo contener las lágrimas al escuchar su sentencia. (Foto: KSNB Local 4)

Investigaciones indican que la muerte del menor fue provocada por maltrato

El caso se remonta al 22 de abril de 2024, cuando la mujer cuidaba al bebé en una guardería que operaba desde su vivienda mientras los padres del menor se encontraban trabajando. Las autoridades indicaron que no contaba con licencia para prestar ese servicio.

La Policía acudió al lugar tras recibir un reporte de que el bebé no respiraba. El menor fue trasladado primero a un hospital local y luego en helicóptero al Hospital Infantil de Omaha, donde falleció posteriormente.

De acuerdo con la investigación, el bebé sufrió una hemorragia cerebral grave y hemorragias retinianas. Especialistas concluyeron que las lesiones eran compatibles con sacudidas violentas o fuertes golpes y que fueron de carácter intencional. Rivera Lima era la única adulta presente cuando ocurrió el incidente.

Según documentos judiciales, la guatemalteca le causó lesiones a un bebé que tenía a su cargo. (Foto: NTV)

*Con información de KSNB Local y Central Nebraska Today