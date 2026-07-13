¡A puñetazos y rodillazos! Así arrestaron a un guatemalteco en EE.UU. (video)

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Un video sobre la detención de un guatemalteco se ha vuelto viral en redes sociales y ha generado debate entre los usuarios por la forma de proceder de las autoridades.

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Un video que ha circulado en redes sociales muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) inmovilizaron a Víctor Pérez Martín, de 26 años, durante un operativo realizado el pasado 6 de julio cerca del campus médico Sentara BelleHarbour, en Suffolk, Virginia.

En la grabación se observa cómo un oficial derriba al guatemalteco y, junto con otros uniformados, le da rodillazos y puñetazos para evitar que se resistiera.

El video fue difundido por distintos medios y usuarios en redes sociales.

Reports of federal overreach and ICE enforcement at Sentara Belle Harbor Hospital in Northern Suffolk are absolutely unacceptable. Bringing aggressive tactics into a place of healing erodes community trust and puts lives at risk.



​We are demanding full accountability and clear… pic.twitter.com/48HMivQoeN — Delegate Nadarius Clark (@NadariusClarkVA) July 9, 2026

De acuerdo con su abogado, James Reyes, el guatemalteco llegó a Estados Unidos en 2021, trabaja en la construcción y no tiene antecedentes penales. Tras el arresto, lo trasladaron a un centro de detención migratoria, donde continúa mientras se resuelve su situación.

Reyes afirmó que el incidente fue traumático para su cliente y presentó un recurso para solicitar su liberación mientras avanza su proceso migratorio. También indicó que Pérez Martín, en un inicio, firmó documentos para una salida voluntaria, pero luego decidió continuar con su caso.

Por su parte, ICE no ha emitido una versión pública sobre este arresto. El manual del Departamento de Seguridad Nacional establece que los agentes deben emplear únicamente la fuerza objetivamente razonable según las circunstancias y cesarla una vez que la persona esté bajo control.

La Coalición de Virginia por los Derechos de los Inmigrantes expresó preocupación por el caso y pidió que se revise la actuación durante este tipo de operativos. Por su parte, el centro médico Sentara aclaró que su personal no participó en el arresto ni tuvo contacto con las autoridades o con el detenido.

*Con información de Univisión y The Virginian-Pilot