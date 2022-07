Ex Miss Guatemala denuncia al Gobierno por el uso de su imagen

Alida Boer, modelo, empresaria y ex Miss Guatemala denunció que el Gobierno de Guatemala utilizó su imagen sin su autorización.

La empresaria, modelo y ex Miss Guatemala 2007, Alida Boer, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter, que el Gobierno de Guatemala había utilizado su imagen para publicidad de una feria, sin su consentimiento.

"Me parece una abusivez que el Gobierno de Guatemala use una foto mía sin mi autorización y para publicidad de un evento de financiamiento cuando nunca el gobierno me ha apoyado en nada y yo no tengo relación alguna con este Gobierno", aseguró la empresaria.

La publicación ha tenido cientos de reacciones y comentarios que desaprueban el uso de una fotografía de la modelo, para un proyecto vinculado con el actual gobierno y con el Ministerio de Economía (Mineco).

Me parece una abusivez que @guatemalagob use una foto mía sin mi autorización y para publicidad de un evento de financiamiento cuando NUNCA el gobierno me ha apoyado en nada y yo no tengo relación alguna con este Gobierno @DrGiammattei @MINECOGT pic.twitter.com/0xboMZpR9I — Alida Boer (@alidaboer) July 8, 2022

Niegan aprobación del arte

Por su parte, el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que aseguran que no autorizaron dicha publicación y responsabilizan a la empresa de comunicación que realizó el arte.

"El Ministerio de Economía No autorizó dicha publicación, que expone una falta grave al no contar con la autorización para socialización en redes sociales de la propietaria de la fotografía", se lee en el documento.

En él también se asegura: "El único responsable de dicha falta es la empresa de comunicación Comunica & Co con quien el Ministerio de Economía no tiene ninguna relación laboral", puntualizaron.

Finalmente hicieron un llamado a la mencionada empresa para que trabajen de forma responsable para no afectar los "proyectos con sentido social", en especial a los que apoyan a las mujeres guatemaltecas.

Encontraron la foto en internet

Por su parte, la empresa Comunica & Co se pronunció por lo ocurrido y pidió una disculpa pública por utilizar la imagen de la empresaria y modelo sin su autorización.

"Ofrecemos una disculpa pública por utilizar sin previa autorización la imagen de Miss Guatemala 2007 en una campaña de comunicación, la cual encontramos en internet y en ningún momento existió otro interés", aseguraron en el escrito.

Según afirmaron, su intención era hacer un llamado a más mujeres para que fueran beneficiarias del programa. También indicaron que eliminaron el contenido y lamentan los inconvenientes ocasionados.

Finalmente presentaron sus disculpas a la Misión de Taiwán, al Ministerio de Economía y al Gobierno de Guatemala.