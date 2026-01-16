La exnovia de Julio Iglesias 22 años menor, que denunció abusos en un libro

-

Luego de que Julio Iglesias fuera denunciado de abuso por algunas de sus empleadas, se recordó el testimonio de su exnovia, Vaitiare Hirshon, quien hizo un libro donde denunció las prácticas a las que era obligada.

En su libro autobiográfico llamado "Muñeca de Trapo", Vaitiare reveló las fijaciones sexuales perturbadoras y hábitos peligrosos que Iglesias tenía mientras llevaban una relación sentimental, cuando ella tenía 18 años y él 40.

El periodista Javier Ceriani, afirmó que según el texto el cantante tiene una fijación por los tríos: "cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama", describiendo a terceras personas como "sombras" que el artista elegía específicamente por tener senos grandes y estar "dispuestas a todo", por lo que ella se sentía obligada a compartir su intimidad con extrañas que "me abrazan y me hacen el amor" bajo las órdenes de Iglesias.

Hirshon contó además, que él la introdujo al mundo de las drogas, "Julio me da cocaína... inhalo la raya y luego hacemos intimidad".

El libro menciona un episodio turbio en Galicia, España, que habría involucrado a una niña de 16 años, retomado en la investigación de Univisión.

Las memorias coinciden con la denuncia de Rebeca y Laura, quienes acusan al cantante de vejaciones similares en sus mansiones del Caribe.

Vaitiare Hirson

Es actriz y modelo, originaria de Tahití, Polinesia Francesa, archipiélago del Pacífico Sur, actualmente tiene 62 años y ahora es madre de dos hijos, casada con el diseñador de moda Edgard Asars con quien reside en Los Ángeles (Estados Unidos).

Después de participar en varios proyectos televisivos y películas, decidió aparcar su carrera y dedicarse a varias empresas familiares de moda y diseño.