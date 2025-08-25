Exalcalde de Santa Rosa se declara culpable por narcotráfico en EE. UU.

-

El exfuncionario fue capturado el mismo año en el que buscaba la reelección a la alcaldía.

El exjefe edil de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, admitió ante una corte en Estados Unidos su responsabilidad en actividades vinculadas al narcotráfico.

El exfuncionario reconoció haber estado involucrado en el traslado de aproximadamente 450 kilogramos de cocaína.

El exalcalde de Cuilapa, Santa Rosa fue capturado el mismo año en el que buscaba la reelección. (Foto: vía Diario de Centro América)

De acuerdo con el expediente judicial, Marroquín utilizó su cargo como autoridad municipal para facilitar operaciones ilícitas.

Además, firmó un acuerdo de culpabilidad y se programó que la audiencia correspondiente se realice el 3 de septiembre.

La fiscalía estadounidense señaló que el exalcalde cobraba comisiones a miembros de una estructura criminal y a otros traficantes de drogas, a cambio de permitirles el tránsito seguro por el área en la que tenía influencia política.

Marroquín utilizó su cargo como autoridad municipal para facilitar operaciones ilícitas. (Foto: vía Diario de Centro América)

Marroquín fue capturado en Guatemala en julio de 2023 mismo año en el que buscaba la reelección y, tras varios meses de proceso, fue extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024.

