Excandidato a alcalde de Salamá se declara culpable por narcotráfico en EE.UU.

La investigación indica que el guatemalteco habría traficado desde 2011 hasta junio de 2020.

Mario Rigoberto Ascencio Tejada, excandidato a la alcaldía de Salamá, Baja Verapaz, se declaró culpable ante una corte estadounidense de formar parte de una estructura dedicada al tráfico de cocaína que operaba en Guatemala y otros países de América, según informó el Diario de Centro América este 14 de agosto.

Mario Rigoberto Ascencio Tejada excandidato a alcalde de Salamá, Baja Verapaz por el partido FNC Nación en 2019 (Foto: Diario de Centro América)

El exaspirante a la alcaldía, quien participó en las elecciones de 2019 con el partido FNC-Nación, admitió ante el Tribunal del Distrito Este de Texas su participación en la conspiración para producir y distribuir cocaína con la intención de que fuera importada ilegalmente a Estados Unidos.

La aceptación formal del acuerdo de culpabilidad se aplazó hasta la revisión del informe previo a la sentencia.

Investigación

La investigación estadounidense identificó que la red de narcotráfico operaba desde al menos 2008 en Sur, Centro y Norteamérica, utilizando lanchas, embarcaciones sumergibles, buques pesqueros, aeronaves y camiones para transportar cocaína proveniente de Colombia.

La droga era distribuida a través de Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y México.

Ascencio Tejada habría sido miembro de la organización desde 2011 hasta junio de 2020, asumiendo responsabilidades de dirección, administración y facilitación de varias operaciones de tráfico de drogas en Guatemala y otros territorios.

Capturado en 2022

El Ministerio Público (MP) informó que Ascencio Tejada fue capturado el 23 de diciembre de 2022 en la aldea Los Pinos, Salamá, Baja Verapaz, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), con fines de extradición hacia Estados Unidos.

El MP informó que Ascencio Tejada fue capturado el 23 de diciembre de 2022 en Baja Verapaz. (Foto: vía Caracol Radio)

En aquel momento, el MP detalló que el exfuncionario estaba requerido por la Corte del Distrito Este de Texas por dos cargos principales; conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla que contuviera cocaína con conocimiento e intención de que la droga sería importada de manera ilegal a Estados Unidos.