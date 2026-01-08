El exárbitro inglés que fue descubierto con un video inapropiado de un menor

-

El video, donde aparece un menor de 15 años, fue hallado en su ordenador.

El exárbitro inglés David Coote fue condenado este jueves a una pena de nueve meses de prisión en suspenso por descargar un video de pornografía infantil, anunció un tribunal de Nottingham (centro de Inglaterra).

En octubre, Coote se declaró culpable después de que la policía descubriera en febrero, en su ordenador personal, un video de carácter sexual en el que aparecía un adolescente de 15 años.

El exárbitro de la Premier League, de 43 años y en el centro de diversas polémicas en los últimos meses, irá a prisión en el caso de que vuelva a delinquir en los próximos dos años.

(Foto: redes sociales)

Unos meses antes de que se hiciera público este escándalo, en diciembre de 2024, la Asociación de Árbitros Profesionales Inglesa (PGMOL) había anunciado su despido "con efecto inmediato" tras la publicación en internet de videos antiguos en los que Coote aparecía criticando e insultando al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, en un ámbito privado.

La UEFA también lo había suspendido anteriormente después de el diario The Sun publicase imágenes en las que se le veía inhalando un polvo blanco similar a la cocaína, una escena que, según el tabloide, tuvo lugar durante la Eurocopa 2024.

"Su caída ha sido espectacular", declaró el jueves la jueza Nirmal Shant.

Videos como el que Coote descargó "muestran a un niño real víctima de abusos" y quienes ven este tipo de contenido deberían tener presente "los daños que de ello se derivan", recordó la magistrada.