ExCEO de Miss Universo México hace fuertes declaraciones sobre Raúl Rocha

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 sigue generando polémica, luego de las fuertes declaraciones del ExCEO mexicano.

Mientras que la reputación de Raúl Rocha como supuesto testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) sigue en duda, Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo México, afirmó en una entrevista que vio varias irregularidades durante su gestión y anticipó el triunfo de Fátima Bosch.

"Cinco días antes de que ganara Fátima Bosch se estaba grabando un documental de HBO donde me invitaron a participar. Ahí mostré las relaciones que tenía Raúl Rocha con el papá de Fátima, que a su vez tienen relaciones políticas bien posicionadas. Yo anuncié en ese momento que seguramente ganaría ella por los intereses de Raúl Rocha", declaró el exdirectivo.

Asimismo, Goytortua considera que todo se trató de un intercambio de favores: "No se puede llamar comprar (la corona), fue una especie de regalo, de 'tú me ayudas con esto, yo te compenso con esto'. Miss Universo es un esquema perfecto para hacer todo esto", afirmó.

Estas fueron sus declaraciones:

Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo México, comparte detalles sobre las cuestionables actividades que realizó Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia, desde y con las facilidades de Guatemala: “Se puede presumir que tenía un poder especial legalmente concedido”.… pic.twitter.com/AHCfsIa7Rr — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 1, 2025

Cabe recordar que la Fiscalía General de la República de México imputó a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por tráfico de armas para el narcotráfico y tráfico de combustible entre México y Guatemala.