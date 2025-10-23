Excursión termina en tragedia: maestro muere ahogado en Petén

Lo que sería un día de diversión, terminó en tragedia.
Estudiantes de un establecimiento educativo fueron a una excursión a las cataratas del río Mopán, en Petén.
Sin embargo, lo que debía ser un día de diversión, terminó en tragedia, pues uno de los maestros murió en el lugar.
Según testigos, el maestro, quien fue identificado como Pedro Pacham de 42 años, fue arrastrado por el río.
Elementos de los Hombres Rana de la 57 Compañía de los Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados, pero al realizar la búsqueda y rescate, localizaron el cuerpo sin vida del docente.
Pacham era originario de aldea Semuy, Sayaxché, Petén.
Las autoridades investigan las circunstancias del lamentable hecho ocurrido durante la actividad escolar.