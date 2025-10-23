Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Excursión termina en tragedia: maestro muere ahogado en Petén

  • Por Jessica González
23 de octubre de 2025, 08:34
El docente fue arrastrado por el río y fue hallado sin vida. (Foto: Bomberos Voluntarios Departamentales)

El docente fue arrastrado por el río y fue hallado sin vida. (Foto: Bomberos Voluntarios Departamentales)

Lo que sería un día de diversión, terminó en tragedia.

OTRAS NOTICIAS: Menor impactado por el balín de un rifle de aire cae de una terraza

Estudiantes de un establecimiento educativo fueron a una excursión a las cataratas del río Mopán, en Petén.

Sin embargo, lo que debía ser un día de diversión, terminó en tragedia, pues uno de los maestros murió en el lugar.

Según testigos, el maestro, quien fue identificado como Pedro Pacham de 42 años, fue arrastrado por el río.

(Foto: Bomberos Voluntarios Departamentales)
(Foto: Bomberos Voluntarios Departamentales)

Elementos de los Hombres Rana de la 57 Compañía de los Bomberos Voluntarios Departamentales fueron alertados, pero al realizar la búsqueda y rescate, localizaron el cuerpo sin vida del docente.

Pacham era originario de aldea Semuy, Sayaxché, Petén.

Las autoridades investigan las circunstancias del lamentable hecho ocurrido durante la actividad escolar.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar