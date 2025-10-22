Menor impactado por el balín de un rifle de aire cae de una terraza

-

El menor jugaba en la terraza cuando fue impactado por el balín y cayó.

Sobre el ataúd blanco que resguardan los restos de José Pablo Roldán Palencia, de 13 años, fueron colocados los zapatos y medallas que usó en varios partidos de fútbol y carreras de atletismo en las que destacó y se proclamó ganador.

Según los primeros reportes, el menor fue impactado por un balín disparado con un rifle de aire comprimido. El proyectil habría provocando que perdiera el equilibrio y cayera desde la terraza de su vivienda, ubicada en la 4a. avenida de la zona 1 de Sacatepéquez.

El menor destacó en atletismo y fútbol. (Nuestro Diario)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que fueron alertados por vecinos del sector y a su llegada, José Pablo aún tenía signos vitales, pero falleció al arribar al Hospital Nacional Pedro Betancourt, en Antigua Guatemala.

"Llegaste a la meta como todo un campeón, donde Dios te impondrá la corona", expresó en redes sociales la Organización de la Carrera Infantil Calles de Las Flores, grupo en el que destacó el menor.

Capturado durante el velorio

Mientras familiares, vecinos y compañeros de estudios despiden entre lágrimas a "Pablito" como lo llamaban de cariño, las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodean su fallecimiento, por lo que durante el velatorio capturaron a su primo, José Javier Palencia Vega, de 19 años, señalado de homicidio.

Aunque no detalla el parentesco de la víctima y el detenido, el informe de la PNC refiere que los involucrados vivían en la misma casa y el rifle es propiedad de un integrante de la familia.