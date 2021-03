La madre de Valeria Crespo rompió el silencio y habló por primera vez la denuncia contra el actor y exintegrante de "Garibaldi", Ricardo Crespo, por abusar sexualmente de la hija de ambos.

_____

EN CONTEXTO: Ricardo Crespo culpó a su hija de provocar el abuso sexual

_____

La exesposa de Ricardo emitió un comunicado donde explica los duros momentos que atraviesa.

"Aún no puedo creer que mi hija Vale haya sufrido en silencio durante tantos años. Hoy daría todo para que mi hija nunca hubiera tenido que pasar por algo así de doloroso. Hoy daría todo para evitarle a mis hijos el dolor que están sintiendo", escribió María, quien prefiere mantener su identidad en privado.

En la nota continúa:

"Admiro y estoy orgullosa de la valentía de mi hija por atreverse a hablar del abuso que sufrió por parte de su papá que, en lugar de cuidarla y protegerla, hizo todo lo contrario. Aun así, ella decidió hablar, buscar mi ayuda y liberarse de esta carga tan grande que llevaba solita por todos estos años".

Como una manera de erradicar este gran problema que afecta a la sociedad, alrededor del mundo, la expareja de Crespo pidió en el documento "que no se ignore la violencia sexual porque le ocurre a hombres, mujeres y niños, sin importar la edad ni el nivel socioeconómico" además de decir que las víctimas viven "el dolor del silencio".

"Para mí es muy importante destacar la valentía de mi hija, quien alzó la voz por ella y con ello la de todas las personas que han sufrido y han quedado en el olvido, esas voces que no saben qué hacer si hablar o no, por miedo a que no les crean, a ser juzgadas o marcadas por algo que no fue, ni es su culpa".

En dicho comunicado, también alentó a las víctimas a alzar la voz, pues esto ayuda a que otros abusadores no sigan haciendo daño, además de que hablar ayuda a sanar este trauma tan devastador.

"Hoy hablo como mujer, pero sobre todo como mamá, para que seamos una red de amor y protección para nuestra niñez, no solo en México, sino en el mundo entero", dijo.

El actor Ricardo Crespo está en prisión mientras se investiga la denuncia de abuso sexual a su hija,