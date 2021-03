La expareja de Ricardo Crespo reveló que el actor y cantante le confesó que sí había abusado de su hija desde que ella tenía 5 años, además de culparla por provocarlo.

Ricardo Crespo y Eleazar Gómez están en la misma cárcel

El medio Azteca América publicó las declaraciones de la mujer hizo ante las autoridades:

“A finales del mes de octubre 2020 mi hija menor se acercó a mí para decirme que no quería ir con su papá, yo le pregunté porqué y me dijo que desde que tenía la edad de 5 años, su papá comenzaba a tocarle su cuerpo y mientras ella creció, las agresiones sexuales fueron aumentando, ese mismo día decidí hablarle para reclamarle a Ricardo y me contestó que sí lo había hecho, pero que había sido culpa de mi hija”, dijo.

Esta declaración se suma a la de Valentina, la niña de 14 años, quien argumentó que su padre la acariciaba de forma impropia sin su consentimiento:

“Cuando tenía cinco años sólo tengo el recuerdo de que mi papá me quitaba la ropa y comenzaba a tocar mi cuerpo cuando mi mamá salía de casa. Comenzó a tocarme mediante juegos y me decía que jugáramos al spa, que yo me desnudara y también mi papá lo hacía, con cremas y aceites me acariciaba”, narra.

“Recuerdo que esto sucedió antes de él que fuera al centro para personas con problemas de sexualidad, porque me dijo mi mamá que a mi papá le gustaba ver mucha pornografía. Cuando llegó mi periodo de 13 años una vez tardó en bajarme. Le comenté a mi papá y decidió hacerme una prueba de embarazo pero el resultado salió negativo”, dijo la menor.

El actor pasará tres meses en prisión mientras se realiza la investigación.

Recientemente, un medio mexicano dijo que Sergio Mayer se acercó para brindar apoyo a madre e hija, pues se enteró que ellas pusieron la denuncia sin representante legal.

"Dieron la denuncia sin ningún abogado. Es importante mencionar que necesitaban, la asesoría de esta persona y se las presenté", declaró Meyer.

Sergio, quien también integró Garibaldi y ahora es diputado, expresó que Valentina contará su historia públicamente. El dijo que todo es muy difícil para la pequeña pues ella "tenía miedo a que pensaran que estaba mintiendo y no la escucharan".

