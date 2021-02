Más detalles fueron publicados recientemente acerca de Ricardo Crespo, exintegrante de la última generación del grupo Garibaldi.

En contexto: Detalles del caso de abuso sexual del exintegrante de Garibaldi

El actor y cantante sigue en el ojo del huracán, luego de ser arrestado tras una denuncia, impuesta por su expareja, por violar a su propia hija de 14 años.

El mexicano de 45 años rompió el silencio y emitió un comunicado donde se exime de culpa, sin embargo, la revista mexicana TV Notas publicó un reportaje donde reveló cómo el actor amenazaba a su pequeña, diciéndole que se quitaría la vida si ella lo delataba.

Una fuente cercana a la madre dijo:

“Tristemente, la niña y su mamá están viviendo una pesadilla, pues la nena tuvo que callar durante nueve años, todos los abusos por parte de su propio padre”.

“Desde marzo, cuando empezó la pandemia, la niña no había visto a su papá. Todo estaba bien, hasta que, en octubre, su mamá le dijo que ahora que había bajado un poco la contingencia de nueva cuenta, vería a su papá. La reacción de la nena fue ¡terrible!... La pequeña se aterrorizó y le dijo que ya no quería ir con su papá, se soltó a llorar y le contó una serie de atrocidades que su misma mamá no podía creer”.

“Le dijo que si le comentaba a su mamá, él acabaría en la cárcel o ¡se suicidaría!. A la niña le daba miedo y es lógico, ¿cómo crees que una nena de 5 añitos pueda defenderse de un monstruo así?”, continuó.

Detalles más espeluznantes:

Al parecer, la pequeña no tenía una habitación propia cuando visitaba a Crespo, por ello, tenía que dormir con él, así, los supuestos abusos persistieron.

“Sí, y pasaron cosas más fuertes: cuando a la nena le llegó su periodo a los 13 años, hubo un mes que ella le dijo a su papá que se le había retrasado y él, muy cínico, le compró una prueba de embarazo que resultó negativa. La historia se repitió de nuevo en febrero de 2020, cuando la niña volvió a tener un retraso y él le compró otra prueba, que gracias a Dios también fue negativa”.

Recientemente salió a luz un comunicado que la niña publicó en sus redes sociales.

