La exigencia de los 48 Cantones a los magistrados de la CC

Autoridades Indígenas y de 48 Cantones de Totonicapán exigieron a la CC resolver el amparo que interpusieron desde hace más de 40 días.

Autoridades Indígenas y de 48 Cantones de Totonicapán acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir la resolución del amparo que interpusieron hace más de 40 días y que no ha tenido respuesta.

"La petición es simple. Queremos que resuelvan el amparo, porque estamos conscientes que puede resolver mucho el mal que las personas que administran (el Gobierno) han realizado al país en contra de la democracia y la determinación del pueblo al elegir a sus autoridades", manifestaron las Autoridades Ancestrales durante la reunión.

Al respecto, la secretaria de la CC, Angélica Vásquez, aseguró que los plazos se han alargado debido a que se otorgó un previo donde habían algunos aspectos que se debían solventar y que el amparo "se encuentra en análisis".

Las autoridades reconocieron el previo, sin embargo, recordaron que todas las dudas y peticiones fueron resueltas en no más de tres días, por lo que la resolución del amparo lleva más de 40 días en "análisis", hecho que consideraron fuera de los plazos que establece la Ley de Amparos, por lo que pidieron deducir responsabilidades.

"No queremos que llegue algo más grave. Estamos buscando este amparo, porque aún tenemos respeto para las instituciones del Estado... Hemos aceptado presidentes que no han funcionado de la mejor manera, incluso el actual Gobierno y lo hemos respetado como pueblos. Pero no podemos aceptar la manera en la que están queriendo afectar nuestra democracia", señaló el presidente de 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco.

"No somos genocidas"

Durante la reunión, las Autoridades Ancestrales manifestaron su molestia por la resolución de la CC donde calificaron de "acciones de les humanidad" las protestas que se han realizado para exigir la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras y otros funcionarios.

"Prácticamente nos dijeron genocidas y nosotros no somos genocidas", manifestaron al reclamar pruebas de las acusaciones que se hicieron en su contra.

Vásquez dijo que la resolución "fue malinterpretada en las redes sociales" y que les compartiría una copia de lo resuelto por los magistrados para que pudieran verificar el contexto en el que se afirmó esa resolución.

Sin audiencia

Aunque las Autoridades Ancestrales fueron recibidas en la CC, ellos buscaban ser atendidos por los magistrados. No obstante, se les informó que ellos ya tenían una agenda programada y que no podían recibirlos. En su lugar, fueron escuchados por la Secretaria General de la CC, Angélica Vásquez, y el Director de Comunicación, Cristian Piral.

"Es la segunda vez que no nos pueden recibir y qué triste, porque tampoco venimos nosotros con armas a amenazarlos, simplemente hemos dicho que el diálogo es fundamental", manifestó Pacheco.

Además, pidieron públicamente que se agende un encuentro entre las Autoridades Ancestrales y los magistrados, con el fin de mejorar la comunicación entre ambas partes.