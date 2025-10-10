Exjugador de fútbol fue capturado por robo a comercio (video)

-

El jugador fue captado ingresando a un negocio para saquearlo.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al jugador Jhonnatan Durini, de 35 años, luego de ser sorprendido cuando ingresaba a un negocio, el cual ya había sido forzado por la puerta para saquearlo.

Según autoridades, Durini es el responsable de varios robos en locales ubicados en la zona 1 de Huehuetenango, lo cual ha quedado registrado en cámaras de videovigilancia.

pic.twitter.com/2i8rnYoAzE — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 10, 2025

El exjugador ya había sido detenido, junto a otras tres personas, cuando fueron sorprendidos sustrayendo artículos de una abarrotería en el mismo municipio.

En ese entonces, Durini formaba parte del Deportivo Chiantla, de la Segunda División del fútbol guatemalteco.

Durini también formó parte del club Xinabajul y en 2009 fue pre seleccionado para la Selección Sub-20 de Guatemala.