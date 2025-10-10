Rinden homenaje a estudiante universitaria fallecida en accidente

La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura.
Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, de 18 años, murió luego de sufrir un trágico accidente en la zona 1 de Quetzaltenango.
La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).
Compañeros de la División de Arquitectura y Diseño realizaron un homenaje póstumo en su memoria.
Docentes y estudiantes lamentaron la pérdida de una joven llena de sueños y expresaron sus condolencias a la familia.
"Dios la tenga en su gloria. Descanse en paz, Valeria. Tus amigos y compañeros te extrañaremos".
El fatal accidente
Según la investigación preliminar y testigos de la tragedia, el pasado jueves 9 de octubre Valeria viajaba como pasajera en una motocicleta que brindaba servicio por aplicación, cuando por causas desconocidas resbaló y fue atropellada por un bus de servicio colectivo.
Ambos conductores quedaron consignados y sujetos a investigaciones.