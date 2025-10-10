Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Rinden homenaje a estudiante universitaria fallecida en accidente

  • Por Jessica González
10 de octubre de 2025, 09:42
Estudiantes le rindieron un emotivo homenaje. (Foto: redes sociales)

Estudiantes le rindieron un emotivo homenaje. (Foto: redes sociales)

La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura.

EN CONTEXTO: La joven universitaria que falleció en un trágico accidente

Valeria del Rosario Ávalos Marroquín, de 18 años, murió luego de sufrir un trágico accidente en la zona 1 de Quetzaltenango.

La joven era estudiante de primer ingreso de Arquitectura del Centro Universitario de Occidente (Cunoc).

Compañeros de la División de Arquitectura y Diseño realizaron un homenaje póstumo en su memoria.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Docentes y estudiantes lamentaron la pérdida de una joven llena de sueños y expresaron sus condolencias a la familia.

"Dios la tenga en su gloria. Descanse en paz, Valeria. Tus amigos y compañeros te extrañaremos".

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

El fatal accidente

Según la investigación preliminar y testigos de la tragedia, el pasado jueves 9 de octubre Valeria viajaba como pasajera en una motocicleta que brindaba servicio por aplicación, cuando por causas desconocidas resbaló y fue atropellada por un bus de servicio colectivo.

Ambos conductores quedaron consignados y sujetos a investigaciones.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar