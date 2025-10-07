Conred declara alerta anaranjada en el territorio nacional ante las lluvias

Distintas emergencias y desastres naturales se han registrado en las últimas horas debido a las lluvias.
OTRAS NOTICIAS: Se registra derrumbe en la autopista Palín-Escuintla
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada en el país.
Debido a las constantes lluvias y ante las emergencias generadas por las mismas, la institución tomó dicha decisión la tarde de este lunes 6 de octubre.
Una de las emergencias es el derrumbe que se originó esta madrugada en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en la que una persona habría quedado soterrada.
La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomendó a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y reportar cualquier emergencia al 119.