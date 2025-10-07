Versión Impresa
Conred declara alerta anaranjada en el territorio nacional ante las lluvias

  • Por Geber Osorio
06 de octubre de 2025, 18:03
Debido a las constantes emergencias provocadas por las lluvias se ha declarado la alerta anaranjada. (Foto: Wilder López/Soy502)

Distintas emergencias y desastres naturales se han registrado en las últimas horas debido a las lluvias.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró alerta anaranjada en el país.

Debido a las constantes lluvias y ante las emergencias generadas por las mismas, la institución tomó dicha decisión la tarde de este lunes 6 de octubre.

Este lunes se declaró alerta anaranjada en el territorio guatemalteco. (Foto: Conred)
Una de las emergencias es el derrumbe que se originó esta madrugada en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador, en la que una persona habría quedado soterrada.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred recomendó a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y reportar cualquier emergencia al 119.

