Exministro Acisclo Valladares estaría en Colombia

El exministro de Economía, Acisclo Valladares, estaría en Colombia aunque el estatus no se ha confirmado. Podría haber pedido un asilo político o pudo haber obtenido el estatus de refugiado.

Por ahora, la Secretaría General de la Interpol solicitó al Ministerio Público (MP) información de la investigación que se desarrolla en su contra por lavado de dinero y asociación ilícita.

La fiscalía ya había solicitado a la Interpol activar la alerta roja internacional con el objetivo de ubicar a Valladares durante su ingreso a cualquiera de los países adscritos a ese sistema.

En Guatemala, este jueves 13 de febrero la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, programó la audiencia de primera declaración a petición de Valladares pero no acudió. En el lugar designado para los sindicados solo se encontraba el abogado defensor Oscar Colindres.

El fiscal a cargo solicitó que se declare la rebeldía del exministro de Economía. "El señor Acisclo Valladares no se hizo presente hoy y el MP solicita que se declare la rebeldía".

El fiscal reprodujo un video que Valladares Urruela publicó en sus redes sociales y en que menciona que no existen las condiciones para presentarse ante la justicia.

"Soy inocente de las sindicaciones que se me hacen" dice Valladares en el video:

El abogado defensor asegura que Valladares no fue notificado de la audiencia "no está legalmente citado" y explicó que la cédula de notificación se presentó a otro lugar donde él no se encuentra.