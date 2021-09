Exministro Benito, el primer contacto de los inversionistas rusos

Las negociaciones de inversionistas rusos por solicitar el arrendamiento de una parte de Santo Tomás de Castilla no iniciaron en este Gobierno

La negociación de inversionistas rusos para arrendar una fracción de Santo Tomás de Castilla, no habría iniciado con el actual Gobierno, sino que el primer contacto fue el exministro (y ahora prófugo) José Luis Benito.

Actualmente, la junta directiva de la Empornac siguió la recomendación de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y denegó el arrendamiento. Sin embargo, el tema todavía causa dudas por los señalamientos que se han hecho.

Estos inversionistas rusos se han interesado en arrendar ocho manzanas de un terreno en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) con un costo mucho menor al estipulado en el tarifario de la entidad y con múltiples anomalías destacadas por diputados y medios de comunicación.

Para concretar este arrendamiento (y otros proyectos en Guatemala), los empresarios rusos se han reunido con funcionarios de esta y otras administraciones. Sin embargo, estas visitas no han sido publicitadas, se han mantenido a puertas cerradas, aunque testimonios y documentos sí prueban que se llevaron a cabo.

Las empresas que han mostrado su interés en este arrendamiento, según los documentos enviados a Empornac y funcionarios, son mineras especializadas en la extracción de níquel. Entre ellas están: International Mettal Supply Holding, S.A. (IMSH), que es propietaria de Mayaniquel, S.A., International Nickel Supply, S.A. y de Atlantic Bulk Cargo, S.A. En tanto, Compañía Guatemalteca de Niquel, S.A. y Guaxilan, S.A., enlazadas por sus representantes legales y oficinas.

La visita a Benito

El 12 de octubre de 2018, Mayaniquel envió una nota a la Empornac para solicitar que se le autorice un usufructo oneroso de 280 mil metros cuadrados de un terreno de la portuaria por 25 años prorrogables para construir una terminal privada de uso exclusivo de la minera y sus sociedades afiliadas. La carta es firmada por Andrey Antonov y se expresa en nombre de Mayaniquel e International Nickel Supply, S.A.

Carta enviada a Empornac en 2018 para solicitar el arrendamiento de una fracción de terreno.

Se remite copia además a José Luis Benito, entonces ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi); Héctor Recinos, entonces viceministro de Puertos y Aeropuertos, y a Guisela Godínez Sazo, la entonces subdirectora de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas de la Cancillería.

La carta enviada a Empornac tenía copia al entonces ministro José Luis Benito.

Lee aquí la carta completa:

Cuatro meses después de esa carta, el 12 de febrero de 2018, el libro de visitas del Micivi registra el ingreso de cuatro personas con nombres extranjeros: Blagoj Andonov, Evgeny Alexandrovich, Sergey Kruchenko y otro ciudadano cuyo nombre es Yury pero su apellido es ilegible en el registro.

El primer nombre que aparece en la lista de cuatro extranjeros es Blagoj Andonov. Según un perfil de LinkedIn con ese nombre, él es ingeniero de minas de Guaxilan, S.A. Sin embargo, los reportes de cuotas en el IGSS son ambiguos. Por un lado, existe el expediente de una persona nacida en 1990 originario de Macedonia y que pagó cuotas desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de agosto de 2017 en esa empresa.

Otra carpeta con el mismo nombre se refiere a una persona nacida en 1987 en Grecia con un número distinto de afiliación. En este registro sí se muestran más datos como la dirección que se ubica en el edificio Europlaza, sede actual de la empresa según la patente de comercio en el Registro Mercantil y donde también estuvo Mayaniquel,S.A. En este reporte, Andonov registra cuotas en Guaxilan desde el 1 de febrero de 2013 al 31 de mayo de 2014. En Mayaniquel reporta cuotas desde el 1 de enero de 2019 a la fecha, un mes antes de esa reunión con Benito.

De hecho, según la planilla de producción de Mayaniquel, S.A., Andonov es empleado actual de esa sociedad; es el administrador único de esta minera desde el 2 de enero de 2020 y de Atlantic Bulk Cargo, S.A. desde el 5 de agosto de 2021. Además, es administrador único de International Nickel Supply, S.A. que se ubica en la misma oficina que Mayaniquel, S.A., la 1602 en el edificio Avia.

Otro nombre identificado en el registro de visitas fue el del ruso Evgeny Alexandrovich, quien podría haberse presentado como director de la empresa LLC Geoservice que se encarga de la producción de petróleo crudo y 21 líneas de negocios más. Se contactó a Alexandrovich para establecer si el nombre ubicado en el registro de ingresos le pertenece. El empresario no negó ni confirmó haber visitado el país, pero expresó: “A dónde he viajado, no es de su incumbencia. Solo puedo hablar con usted si tiene algo importante que discutir conmigo sobre mi área profesional”.

El tercero en el registro de ingresos es Sergey Kruchenko, quien fue nombrado administrador único de International Nickel Supply, S.A. el 22 de enero de 2019, tres semanas antes de la reunión con Benito. Y del cuarto se mantienen dudas de su identidad por su apellido ilegible.

Mayaniquel fue consultada para conocer sobre los detalles de esta reunión, pero, aunque la recepcionista indicó que debía enviar las preguntas por correo electrónico y confirmó la recepción del mismo, no hubo respuesta.

El registro de la visita marca que se dirigieron al despacho del ministro Benito. Ellos cuatro no marcaron entrada ni salida, pero un elemento de seguridad que iba con ellos -y cuyo registro se encuentra en las planillas del IGSS- muestra su ingreso a las 9:33 horas y salida a las 10:05 de ese 12 de octubre de 2018.

El exministro Benito está prófugo de la justicia por dos casos de corrupción. El primero por las anomalías en la construcción del libramiento de Chimaltenango y otro producto de un allanamiento en La Antigua realizado por la FECI dirigida por Juan Francisco Sandoval en donde encontró 22 maletas que contenían un total de Q122 millones en efectivo. La casa estaba arrendada al exfuncionario.

Nuevo acercamiento con el Gobierno

Durante la gestión de José Luis Benito no concluyó la negociación, por lo que tuvieron que reactivarla una vez Alejandro Giammattei asumiera como Presidente.

La Empornac recibió una nueva carta de intención de International Mettal Supply Holding, S.A. para arrendar un área del puerto.

El 23 de septiembre de 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia recibió una misiva similar, dirigida al mandatario Alejandro Giammattei, con número de referencia 270-092020MNSA_GG.

Carta enviada a Giammattei con sello de recibido por parte de la Secretaría Privada de la Presidencia.

El emisor fue el mismo Andrey Antonov, quien había enviado las anteriores comunicaciones, y se identifica como director general de Mayaníquel, S.A.

Además, se envió copia a Antonio Malouf, ministro de Economía, quien corroboró bajo juramento en el Congreso que se ha reunido en varias ocasiones con estos inversionistas rusos.

También se copió al viceministro de Transporte del Micivi, Edgar Mariano Díaz Cuevas, quien entonces era presidente en funciones de la Empornac. Así como al excomisionado presidencial para Inversión, Isaac Farchi, quien renunció a su cargo ad honorem el domingo 29 de agosto de este año, aduciendo que los señalamientos sobre su involucramiento en la trama de posible corrupción son falsos y dañan su reputación. Por último, se copió a Salvador Ramírez, comisionado presidencial de Infraestructura.

Antonio Malouf, ministro de Economía, e Isaac Farchi, comisionado presidencial para la Inversión, recibieron copia de la propuesta.

Patricia Letona, secretaria de Comunicación de la Presidencia, explicó que consultó a las carteras sobre el tema y “no hubo respuesta específica a esta nota en particular”. “Este asunto corresponde estrictamente a Empornac”, enfatizó. Aunque el propio ministro Malouf ya reconoció que asistió a reuniones con representantes de estas empresas, la funcionaria descartó que esas citas se trataran sobre asuntos relacionados a la carta enviada al presidente Giammattei.

En tanto, Comunicación Social del Ministerio de Economía explicó que el mandatario Giammattei no asistió a las reuniones de Malouf con los inversionistas, pero sí está al tanto “a grandes rasgos” de esas sesiones dedicadas a darle atención y seguimiento a sus proyectos de inversión.

La nueva propuesta

En la carta enviada a las actuales autoridades, Mayaniquel expone su “apreciación de la situación actual de la infraestructura en el este de Guatemala” y propone dos proyectos para mejorarla. Por una parte, ofrece la construcción de un puente bidireccional de 100 metros de longitud en el Río Cahabón en Alta Verapaz y la restauración completa del puente existente. “Grandes partes del país están conectadas con una sola carretera y elementos críticos de infraestructura como el puente sobre el río Cahabón están fallando”, apunta la empresa.

La segunda propuesta es más ambiciosa que la presentada por IMSH a la Empornac en enero y la que enviaron en octubre de 2018. Mayaniquel no solo le pidió al presidente Giammattei la posibilidad de negociar un contrato de arrendamiento del Arenal por 50 años (30 años más de los solicitados a la Portuaria), sino que le demanda un contrato de concesión para la operación del Puerto Santo Tomás de Castilla.

Para proponer su plan de arrendamiento, la minera indicó que en ese momento ya contaban con un estudio de prefactibilidad que compartirían con representantes de la Portuaria luego de firmar un acuerdo de confidencialidad.

“Proponemos celebrar un acuerdo de concesión para la operación de la totalidad del Puerto de Santo Tomás de Castilla con el fin de invertir en la reparación total de los atracaderos del Puerto, mejorar la eficiencia del Puerto a través de la instalación de maquinaria portuaria moderna y revisar los procesos y soluciones tecnológicas disponibles con tal de ampliar la capacidad de manejo y eficientizar las operaciones del puerto buscando atraer nuevas líneas marítimas globales al Puerto Santo Tomás de Castilla”, expresa la misiva.

Para confeccionar las negociaciones, Mayaniquel propuso crear un grupo de trabajo “que incluya a funcionarios de alto nivel tanto de los ministerios correspondientes como del Puerto Santo Tomás de Castilla”.

Detalles de la propuesta enviada a Giammattei.

Detalles de la propuesta enviada a Giammattei, segunda parte.

Dictamen de la PGN

Esta solicitud de la empresa de capital ruso a Giammattei coincide con el dictamen de la PGN, pues la entidad recomendó a la Empornac que la figura de arrendamiento no aplica para la propuesta entregada en enero, pero por la materia del plan la figura que sí conviene es la de concesión, pues la intención de la sociedad anónima es construir una terminal y ese es un servicio prestado por la portuaria.