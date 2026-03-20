Una experiencia fuera de este planeta te espera en Cayalá

En este verano, Ciudad Cayalá invita a las familias a disfrutar de Cayalósfera del 28 de marzo al 11 de abril.

Una experiencia que combinará aprendizaje y diversión a través de un recorrido planetario, inspirado en el cosmos, integrando elementos científicos con dinámicas interactivas.

Cayalósfera consistirá en una exposición de planetas a gran escala, la que estará ubicada en el Jardín del Gigante.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de ciudadcayala)

También se han preparado zonas de realidad virtual con juegos especializados, áreas lúdicas para los más pequeños, como: piscina de pelotas, estaciones creativas y recorridos con astronautas.

Es así como Cayalósfera ha sido diseñada para ser una experiencia de 360 grados, combinada con la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá.

Las actividades que envuelven la experiencia de Cayalósfera son totalmente gratuitas para los visitantes del centro comercial, habilitadas en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

(Fotografía obtenida de la página de Instagram de ciudadcayala)