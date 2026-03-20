Una experiencia fuera de este planeta te espera en Cayalá

En este verano, Ciudad Cayalá invita a las familias a disfrutar de Cayalósfera del 28 de marzo al 11 de abril.
Una experiencia que combinará aprendizaje y diversión a través de un recorrido planetario, inspirado en el cosmos, integrando elementos científicos con dinámicas interactivas.
Cayalósfera consistirá en una exposición de planetas a gran escala, la que estará ubicada en el Jardín del Gigante.
También se han preparado zonas de realidad virtual con juegos especializados, áreas lúdicas para los más pequeños, como: piscina de pelotas, estaciones creativas y recorridos con astronautas.
Es así como Cayalósfera ha sido diseñada para ser una experiencia de 360 grados, combinada con la oferta gastronómica, comercial y de entretenimiento de Ciudad Cayalá.
Las actividades que envuelven la experiencia de Cayalósfera son totalmente gratuitas para los visitantes del centro comercial, habilitadas en un horario de 10:00 a 20:00 horas.