Expertaje de vehículos ahora puede realizarse en Mazatenango

La nueva sede en Mazatenango facilita el expertaje vehicular en Suchitepéquez y reduce riesgos de fraude en la compra de autos.

Si estás por comprar un vehículo y necesitas realizarle el expertaje, puedes realizar esta gestión en la cabecera departamental de Suchitepéquez.

En la 5a. avenida, 1-19, lotificación La Cañada, zona 2 de Mazatenango, se encuentra una sede atendida por elementos de la Policía Nacional Civil.

Este sede atiende a pobladores de la costa del país. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

La sección de revisiones físicas de vehículos y automotores está a disposición de la población de Suchitepéquez y localidades cercanas, quienes antes de agosto de este año (2025) debían trasladarse hasta Quetzaltenango o la capital para realizar este trámite.

El procedimiento consiste en verificar los distintivos alfanuméricos de cada automotor, entre ellos el número de serie, chasís y motor, elementos colocados por el fabricante que garantizan la identificación única del vehículo.

En la sede mazateca, hay cuatro técnicos por turno atendiendo. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Para optar a un turno, los interesados deben ingresar a la página expertaje.pnc.gob.gt, donde el sistema asigna día y hora de la cita.

La revisión dura aproximadamente 30 minutos y se realiza de manera ágil y ordenada; el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

La revisión dura un aproximado de 30 minutos. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Esta revisión, además de ser requisito en muchos procesos legales y administrativos, es clave para respaldar negocios de compra y venta de automóviles, al prevenir la circulación de unidades con reporte de robo o alteraciones en su documentación.

Las citas se hacen a través de la página de expertaje.pnc.gob.gt. (Foto: Marvin Pos/Colaborador)

Con el procedimiento se da certeza a los propietarios sobre la legalidad de sus vehículos y reducen los riesgos de fraudes en el mercado automotriz.

"Ahora los vecinos de Suchitepéquez, Retalhuleu, Escuintla y municipios de Quetzaltenango que están en la costa ya no tienen que viajar hasta Xela para hacer esta revisión", indicó Otto Marroquín, encargado del expertaje.