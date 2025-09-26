¿Por qué actuó así? Experto analiza el incidente entre automovilista y motorista

-

Un adulto mayor fue capturado y trasladado a la Torre de Tribunales, después de atropellar en múltiples ocasiones a un motorista, en pleno tráfico.

"Una persona con mayores niveles de frustración tiene más tendencia a ser agresiva y violenta", indicó Marco Antonio Garavito, de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, sobre el caso que se ha hecho viral este viernes 26 de septiembre y que se relaciona con las múltiples veces que un automovilista golpeó con su carro a un motorista.

El experto compartió sus apreciaciones sobre el incidente, después del debate que se generó en las redes sociales acerca de las razones que pudieron llevar al conductor a seguir atropellando al motociclista, a pesar de que hubo intentos por impedirlo.

Más allá del estrés que pudiera atribuírsele al "tráfico que todos padecemos y al que deben buscársele soluciones efectivas", la frustración por la falta de satisfactores básicos, entre otros elementos, pueden desencadenar reacciones violentas, dijo el entrevistado.

En ese marco, resaltó que "habría que conocer a detalle la realidad de este señor, para ver por qué llegó a un exabrupto tan grande, porque retrocedía, golpeaba, retrocedía y continuaba".

"Se ha perdido la capacidad de dialogar"

Garavito remarcó que hasta ahora solo se conoce del incidente por el video que circula en las redes, pero habría que determinar si pasó algo antes entre el automovilista y el motorista. En todo caso, hizo ver, no se justifica la agresión.

"Esto, lo que nos está diciendo es que, cada vez más, en este país no dialogamos, no hablamos, no razonamos", manifestó el experto, y explicó que "hay un fenómeno, cuando se va instalando la agresividad, y es que el instinto violento le va ganando terreno al diálogo y a la razón".

"El patrón que está detrás de todo esto es la frustración humana", reiteró, y añadió que ese sentimiento se suma a factores como la pérdida de la capacidad para "relacionarnos con los otros" y adoptar una postura más individualista.