Las explosivas fotos de Dorismar haciendo camisetas mojadas

Dorismar estremeció las redes sociales con sus bellos atributos. La modelo argentina, que posó desnuda para la revista Playboy, se lució el fin de semana al compartir unas sugestivas imágenes.

La última publicación de la modelo se la ve feliz disfrutan del sol arena y playa.

"Me encantan los días en la playa. Me permiten conectarme con la naturaleza ¿Quieres acceder a contenido exclusivo? Visita mi patreon y descubre cómo", se lee en la publicación que ya suma más de 41 mil "Me gusta" en Instagram.

View this post on Instagram Me encantan los días en la playa . Me permiten conectarme con la naturaleza . ¿Quieres acceder a contenido exclusivo? Visita mi patreon y descubre cómo . #instagood #goodvibes #sea #patreon #patreongirl A post shared by Dorismar (@dorismartv) on Feb 5, 2020 at 7:53pm PST View this post on Instagram ¡Lista para la gran noche del cine ! Visita mi patreon y encuentra contenido exclusivo www.patreon.com/dorismar #instagood #sunday #photography #redcarpet #alfombraroja #oscars A post shared by Dorismar (@dorismartv) on Feb 9, 2020 at 4:36pm PST

Las fotos en el car wash mostrado sus atributos no podía faltar. (Foto: Instagram)

Luciendo un escote de infarto y con la ropa mojada, Dorismar invitó a sus seguidores a visitar su sitio web donde ofrece contenido exclusivo, donde se puede encontrar fotos y video luciendo muy sensual.

Incluso, la argentina cumplió el sueño de un fanático quien le pidió que hiciera una producción dentro de un pinchazo y justamente posó cambiando la llanta de un automóvil luciendo un diminuto bikini.

View this post on Instagram En unas cuantas horas subiré la segunda fantasía con nuestro afortunado ganador ✨. No te olvides de visitar mi patreon www.patreon.com/dorismar y suscríbete para contenido exclusivo #instagood #instavideo #tufantasiacondorismar #patreon #patreongirl #goodvibes #goodnight A post shared by Dorismar (@dorismartv) on Feb 7, 2020 at 8:04pm PST

La hermosa Dorismar tiene 577 mil seguidores en Instagram y cada día la cifra aumenta.

*Con información de El Diario NY