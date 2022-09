El brutal crimen de un expolicía contra su hijo autista que consternó a Nueva York

Indignación en Nueva York: expolicía asesinó a su hijo autista y maltrató a su hermano menor con la misma condición.

El expolicía de Nueva York, Michael Valva, es acusado de haber asesinado a su pequeño hijo con espectro autista, Thomas, quien murió de hipotermia en 2020.

Valva enfrenta un juicio en donde se entrevistaron a alrededor de 400 personas para ser parte del jurado, pre seleccionar a 70, y finalmente realizar una selección oficial.

Y no solo Thomas fue víctima, pues su hermano Anthony de 10 años, también vivió violencia constante a golpes y con comida restringida, además de ser obligados a dormir en camas para perros.

Former NYPD cop forced his 8-year-old son to sleep in an unheated Long Island garage as temperatures dipped below 20 degrees, then hosed him down with freezing water before the boy died from hypothermia, a prosecutor tells jurors. https://t.co/W44f6LN7A7 — New York Daily News (@NYDailyNews) September 29, 2022

Angela Pollina, pareja sentimental de Valva también está siendo acusada de los mismos hechos.

El último maltrato fue cuando el expolicía obligó al Thomas a dormir en un garaje sin calefacción, a una temperatura bajo 19 grados, luego lo roció con agua helada, causándole la muerte por hipotermia.

"Los golpearé hasta que sangren", le envió en un mensaje de texto el hombre a su novia, dijo la asistente del fiscal al jurado.

Su versión

En una llamada realizada al 911 en enero de 2020, Michael narró que su hijo se cayó y se golpeó la cabeza. Sin embargo, los fiscales señalaron lo que en realidad había pasado.

Valva y Pollina fueron arrestados el mismo día, acusándoseles de asesinato en segundo grado y adjudicándoles cuatro cargos por poner en riesgo el bienestar de un menor de edad.

Michael Valva y su novia, Angela Pollina. (Foto: Diario NY)

Juicios separados

La pareja enfrentará una pena que podría ir de 25 años hasta cadena perpetua, en caso de ser declarados culpables.

Asimismo, permanecerán encarcelados sin derecho a fianza y cada uno tiene su proceso por separado. De ahí que el pasado miércoles, un abogado de Valva acusara a Polina por la muerte de Thomas.

El proceso legal podría durar hasta tres semanas, y se espera que 36 testigos testifiquen durante las audiencias.