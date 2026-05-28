Tránsito en Anillo Periférico afectado por choque de cabezal (video)

El percance vial se registró en el trayecto que conduce a la Universidad de San Carlos.
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Durante la madrugada de este jueves 28 de mayo se reportó un accidente vial que dejó a un cabezal obstruyendo el paso en el Anillo Periférico y 21 calle, de la zona 7 capitalina.
Según el reporte de tránsito, el transporte perdió el control y colisionó contra un árbol y un poste que se encontraban en esta vía.
En la imagen se observa que el poste eléctrico quedó sobre el cabezal.
Tras la colisión se coordinó con agentes de la Policía Municipal de Tránsito para agilizar el paso vehicular. De este hecho solo se registraron daños materiales.
Asimismo, al lugar se presentó el equipo de "Limpia y Verde", quienes realizan trabajos de limpieza en el lugar.
Autoridades están a la espera de una grúa para movilizar el transporte pesado y liberar la vía.
Las autoridades de tránsito hace el llamado a tomar en cuenta esta información si se transita por el sector y recomiendan conducir con precaución.