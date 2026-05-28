Tránsito en Anillo Periférico afectado por choque de cabezal (video)

#AlertaVial



Anillo Periférico y 21 calle #zona7 con dirección hacia la Universidad de San Carlos.



En horas de la madrugada, un transporte pesado perdió el control y se empotro en poste y árbol.



Equipo de limpia y verde realizan trabajos de limpieza, agentes @PMTMuniGuate… pic.twitter.com/2idkOoxlz0