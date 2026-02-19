Agexport lanza estrategia de ferias y misiones para impulsar exportaciones en 2026

-

La estrategia denominada Ruta 2026 busca diversificar mercados y fortalecer la competitividad de las empresas guatemaltecas frente a los desafíos logísticos y la competencia global actual.

Guatemala inicia el 2026 con una visión clara para posicionar sus productos y servicios en los mercados más exigentes del mundo, a través de una estrategia de vinculación comercial para diversificar destinos, incorporar innovación y enfrentar los retos actuales del comercio internacional.

A través de la iniciativa "Ruta 2026", la Dirección de Crecimiento del Sector Exportador de la Asociacion Guatemalteca de Exportadores (Agexport), ha programado más de 40 eventos internacionales, incluyendo ferias, misiones comerciales y congresos en América, Europa y Asia.

Esta estrategia integral tiene como fin último fomentar un crecimiento sostenido que se traduzca en la generación de empleo formal y la atracción de divisas para el país.

Agexport dio a conocer que se busca el impulso al empleo formal y atracción de divisas por medio de ferias y misiones. (Foto: Agexport/Soy502)

La piedra en el zapato

Sin embargo, el éxito de esta proyección internacional se ve amenazado por una realidad interna preocupante y es el deterioro de la infraestructura nacional.

El sector exportador ha sido enfático al señalar que la estrategia comercial requiere, de forma indispensable, avanzar en la modernización de los puertos y mejorar la conectividad logística.

Actualmente, los exportadores deben batallar contra una débil infraestructura vial y aeroportuaria que, sumada a los altos costos de la energía y la excesiva burocracia, eleva los costos de operación y resta competitividad al país.

El tema de exportaciones se complica por la débil infraestructura vial, afirman expertos. (Foto: Canva/Soy502)

Aida Fernández, directora de Crecimiento del Sector Exportador, destacó que para conectar la oferta guatemalteca con la demanda global es vital la inteligencia de mercados.

No obstante, Fernández recalcó que estos esfuerzos deben ir de la mano con una mejora en la competitividad sistémica para enfrentar la volatilidad internacional y las exigencias regulatorias, como el reto del 10% que deben asumir frente al mercado de Estados Unidos.

"La vinculación comercial efectiva y el uso estratégico de la inteligencia de mercados es clave para conectar la oferta guatemalteca con la demanda global, anticipar tendencias y convertir datos en decisiones", enfatizó la directora de Crecimiento del Sector Exportador.

Con este plan, Agexport busca superar las cifras registradas a noviembre de 2025, cuando las exportaciones alcanzaron los US$14,270 millones, apostando por la diversificación de destinos para reducir la dependencia de los mercados tradicionales.

Agenda estratégica

La agenda 2026 de Agexport también responde al desafío de la transformación digital. Eventos como Mobile World Congress Barcelona, BPO Innovation Summit y Foro de Innovacción fortalecen el ecosistema exportador.

A nivel sectorial, congresos especializados como el Congreso Nacional de Aguacate, el Simposio de Acuicultura, el Congreso de Plantas Ornamentales y el Seminario del Cultivo de Mango elevan estándares técnicos y comerciales, e impulsan competitividad y diferenciación, destacó Agexport.

El aguacate ha sido promocionado en varios congresos con importantes resultados para el país. (Foto: Canva/Soy502)

La agenda incorpora espacios estratégicos como Green Logistics, Expopack México y Expo ANTAD, que permiten optimizar cadenas de suministro y a exigencias internacionales en tiempos y trazabilidad.

Asimismo, eventos nacionales como Agritrade, Expomueble, Expomueble Xela, Macro Rueda Multisectorial Guatemala, Conexión Empresarial y Plastimagen Guatemala fortalecen cadenas productivas y dinamizan economías locales.

A pesar de estos desafíos estructurales, el calendario de actividades para este año busca abrir nuevas puertas en mercados estratégicos: