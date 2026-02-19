La Junta Monetaria reduce la tasa líder al 3.50% para dinamizar la economía

-

Esta cuarta rebaja consecutiva responde a un entorno de inflación históricamente bajo (0.96%) y proyecciones de crecimiento económico sólidas, buscando abaratar el crédito para fortalecer la inversión y el consumo nacional hacia el objetivo de alcanzar el grado de inversión.

En una decisión unánime que busca dinamizar la economía doméstica, la Junta Monetaria (JM) acordó este día reducir la tasa de interés líder de política monetaria en 25 puntos básicos, situándola en 3.50%.

Esta medida representa la cuarta disminución consecutiva, marcando una clara tendencia hacia la flexibilización financiera en el país.

El principal motor tras esta rebaja es el comportamiento de los precios, según El presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, Álvaro González Ricci, quien destacó que el país ya cuenta con el problema de la inflación "solucionado".

Actualmente, el ritmo inflacionario se ubica en 0.96%, situándose por debajo del límite inferior de la meta determinada por la Junta Monetaria (4.0% +/- 1 punto porcentual), fenómeno que responde principalmente a choques de oferta internos favorables en alimentos y a precios de combustibles más bajos que los del año anterior.

Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria. (Foto: Banguat/Soy502)

Perspectiva técnica

Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, explicó que en el entorno externo la actividad económica de 2025 fue más positiva de lo previsto gracias al dinamismo del comercio mundial y la resiliencia del consumo.

Para 2026, las perspectivas siguen siendo favorables, apoyadas en que el precio internacional del petróleo se mantendría en niveles inferiores a los de 2025, generando un efecto positivo en la inflación local, indicó el funcionario.

En el ámbito interno, Gramajo detalló que el crecimiento económico se estima en un 4.1%, con riesgos que se han moderado tras el acuerdo comercial alcanzado con el gobierno estadounidense.

Asimismo, el gerente abordó el comportamiento de las remesas familiares, indicando que se observa una desaceleración prevista tras el crecimiento extraordinario de 2025, el cual tuvo un fuerte componente precautorio ante el temor de deportaciones.

Un mensaje de solidez

Para concluir el análisis del panorama macroeconómico, el presidente Álvaro González Ricci enfatizó la fortaleza del país y las proyecciones de mejora en la calificación crediticia.

"Lógicamente el hecho de ir flexibilizando esta tasa de política monetaria la vamos a empezar a ver reflejada en algunos meses, probablemente en las tasas de interés activas y pasivas de los bancos del sistema; si tenemos mejores tasas activas o mejores tasas de préstamos, pues las personas, las empresas, las microempresas tendrán mejor acceso a fondos, fondos más baratos", dijo el presidente del Banguat y de la JM.

"Repito, esta buena situación macroeconómica, estos buenos indicadores que estamos presentando, claramente van a sumar a poder ir llegando, como le hemos dicho en diferentes ocasiones, a ese grado de inversión", indicó.

Esta reducción en la tasa líder busca que el costo del dinero disminuya gradualmente, facilitando que empresas y familias accedan a créditos más baratos para inversión y consumo, consolidando así la estabilidad del tipo de cambio y el nivel histórico de las reservas monetarias internacionales, agregó González Ricci.