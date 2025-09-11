Expresidente Alejandro Giammattei saldrá del hospital esta noche

-

Este jueves, el expresidente Giammattei cumple siete días de haber sido hospitalizado.

Después de casi una semana de recibir atención médica especializada, el expresidente Alejandro Giammattei saldría la noche de este jueves 11 de septiembre del hospital privado donde ha estado interno.

Fuentes médicas confirmaron la mejoría del exmandatario y su próximo egreso, lo cual le permitiría continuar con su tratamiento de manera ambulatoria, en su residencia.

Con esta actualización se confirma un dato que ya se brindaba el miércoles 10, cuando se indicaba que el ahora diputado del parlamento centroamericano (Parlacen) evolucionaba favorablemente, tras presentar fallos renales y cardíacos.

En contexto

Giammattei ingresó a un hospital privado de la zona 10 capitalina el pasado viernes 5 de septiembre, dos días después de que médicos del lugar lo dejaran en observación por una serie de problemas de salud, que posteriormente se agravaron.

Fue el miércoles de esta semana cuando trascendió que estaba interno. Hasta ahora, se desconoce si sus padecimientos están relacionados con enfermedades que sufrió entre 2021 y 2022, cuando aún fungía como presidente de la República. Por entonces, se hablaba de complicaciones con una úlcera gástrica y otros males.

No obstante, a principios de enero del año pasado, poco antes de dejar el cargo, confirmó que estuvo enfermo de cáncer.

"Nadie supo que tuve cáncer; sin embargo, lo enfrentamos, lo decimos y salimos adelante y nadie se enteró", indicó durante su discurso en la inauguración del Instituto Tecnológico de San Pedro Pinula, Jalapa.