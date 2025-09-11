Así conmemoró el Congreso de Guatemala el aniversario de Independencia

-

El Congreso de la República celebró el aniversario de la emancipación política de Guatemala, pero sin la presencia del presidente Bernardo Arévalo.

"La libertad se conquista todos los días", mencionó el presidente del Congreso, Nery Ramos, durante la sesión solemne que se celebró este jueves 11 de septiembre, en el marco de la conmemoración de los 204 años de independencia patria.

Durante su discurso, el representante de Jutiapa llamó a la unidad y a la inclusión de todos los sectores "para construir un país más justo y próspero"; asimismo, destacó el rol de los funcionarios electos por la población en tal tarea.

"Cuando nos dividimos, tenemos ejemplos de sobra, (hay) sangre, dolor, luto, rezagos de indicadores de desarrollo humano; tenemos suficiente historia para aprender que unidos somos fuertes", remarcó.

Así se expresó el presidente del @CongresoGuate, Nery Ramos, respecto de la "construcción de un país más unido, más justo y más próspero" pic.twitter.com/uooYrefszq — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) September 11, 2025

El parlamentario también se refirió a la historia reciente de la nación, que ha estado marcada por "tensiones políticas y sociales en la lucha contra la corrupción, la inclusión de los pueblos indígenas y fortalecimiento de la democracia".

"El llamado es claro, dejemos de lado todo lo que nos divide y pongamos en el centro lo que nos une: el amor por Guatemala", instó, y llamó a sus colegas a seguir trabajando "por la democracia, la justicia, el diálogo y el consenso" en favor del país.

A su criterio, el año pasado hubo muestras de lo que se puede lograr en esas materias, con la aprobación que hubo de 36 leyes.

Miembros del Congreso y otros organismos del Estado acudieron al hemiciclo parlamentario para celebrar la independencia patria. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Sin presencia de Arévalo

Distinto a lo que ocurrió el año pasado, esta vez el presidente Bernardo Arévalo se ausentó de la sesión solemne del Congreso. El mandatario era uno de los invitados de honor, pero no acudió a la cita.

Quienes sí estuvieron presentes fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, además de diplomáticos y otros representantes.

Varios magistrados y otros invitados estuvieron en la sesión solemne para conmemorar 204 de la emancipación política de Guatemala. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Un detalle que llamó la atención durante la actividad fue un cartel que colocó en su curul la diputada Sonia Gutiérrez, de Winaq. "Criminalización e inseguridad. ¡Guatemala de luto!", decía el texto, que estaba acompañado por un moño negro.

Consultada sobre las razones para enviar tal mensaje, la legisladora indicó que fue "en coherencia política con la mayoría del pueblo de Guatemala, que sufre de opresión por parte del Estado". Gutiérrez mencionó en particular a los pueblos originarios y temas de seguridad ciudadana.