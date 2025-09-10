Actualización: Expresidente Alejandro Giammattei sería dado de alta

Una actualización sobre el estado de salud del expresidente Alejandro Giammattei, se dio a conocer este miércoles.
OTRAS NOTICIAS: ¡Lo operaron! Surgen más detalles del estado de salud de Alejandro Giammattei
La tarde de este miércoles 10 de septiembre se brindó una actualización del estado de salud del expresidente Alejandro Giammattei, quien ha permanecido interno en un hospital privado de la zona 10, desde el pasado viernes 5.
Minutos después de que se empezó a rumorar sobre su muerte, fuentes médicas desmintieron esa información y aseguraron que el exmandatario "está mejor" y que posiblemente egresaría del centro asistencial este jueves 11.
Hasta la mañana de este miércoles se conocía que el exjefe de Estado había sido intervenido quirúrgicamente hace cinco días y que se le había sometido a hemodiálisis. Cuando fue hospitalizado presentaba fallas renales y cardíacas; también tuvo problemas respiratorios, lo cual hizo que se le asistiera mecánicamente, según el reporte.
Los tratamientos que recibió habrían dado buenos resultados, por lo que se prevé que sea dado de alta.