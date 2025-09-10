¡Lo operaron! Surgen más detalles del estado de salud de Alejandro Giammattei

-

Tras sufrir fallos renales y cardíacos, el expresidente Giammattei fue sometido a una cirugía, confirmaron fuentes médicas.

En condición delicada, pero estable, permanece el expresidente Alejandro Giammattei, quien desde el pasado viernes 5 de septiembre fue internado en un hospital privado de la zona 10 capitalina.

Fuentes médicas revelaron más detalles del cuadro clínico del exmandatario, quien el mismo día en que quedó hospitalizado fue intervenido quirúrgicamente.

Aunque no se precisó que tipo de operación le practicaron, se conoce que Giammattei ingresó al centro asistencial debido a fallas renales y cardíacas. Desde el miércoles 3 de septiembre se encontraba en observación por tales padecimientos.

Un detalle que se ha revelado más recientemente es que, incluso, el exjefe de Estado habría recibido la unción por parte de un sacerdote.

Lo critican

Después de que se conoció la condición de salud del expresidente, se han publicado cientos de mensajes en las redes sociales y en muchos de ellos se critica que Giammattei haya sido ingresado en un hospital privado y no en uno público.

El diputado José Chic fue uno de ellos. En un video que difundió en su cuenta de Facebook hace un recuento de los casos de corrupción en que se vinculó al exgobernante y lo acusa de haber "destruido el sistema de salud pública".