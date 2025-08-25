¡Expulsado! Padre de Bellingham discute con el DT del Dortmund

-

El director deportivo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, minimizó el altercado ocurrido el sábado tras el empate 3-3 frente al St. Pauli, que involucró al director deportivo, Sebastian Kehl, y al padre del futbolista Jobe Bellingham.

El joven hermano de Jude Bellingham fue sustituido al término del primer tiempo, una decisión que aparentemente no fue bien recibida por su padre, Mark Bellingham, quien viajó hasta Hamburgo para presenciar el debut de su hijo en la Bundesliga. De acuerdo con medios alemanes, Mark descendió al vestuario para expresar su descontento por el cambio de su hijo y fue expulsado del lugar tras una serie de discusiones con el propio entrenador.

Ricken explicó: "Pudimos incorporar a Jobe Bellingham gracias a la confianza que hemos construido con su familia durante estos años. Ellos vinieron desde Inglaterra para acompañarlo en su primer partido, y su intención era verlo junto al autobús. Hubo un intercambio de palabras con Sebastian, con cierto tono emocional, pero nada fuera de lo normal dadas las circunstancias y el vínculo que tenemos".

No obstante, el dirigente señaló que se establecerán nuevas reglas para evitar episodios similares. En una entrevista con el periódico Bild, Ricken anunció que el acceso a la zona cercana a los vestuarios quedará restringido exclusivamente a jugadores, cuerpo técnico y personal autorizado del club.

"El vestuario no es un espacio para familiares ni representantes. Ya hemos comunicado esta medida a todos los involucrados", concluyó.