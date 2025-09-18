Extienden orden que prohíbe deportar a menores guatemaltecos

-

El juez federal Timothy J. Kelly ordenó este jueves que el Gobierno de Estados Unidos no puede deportar de forma inmediata a un grupo de menores guatemaltecos no acompañados.

El encargado de impartir justicia cuestionó los argumentos de la administración de Donald Trump, así como el manejo de la operación para repatriar a los niños y adolescentes.

Cabe recordar que las autoridades federales intentaron deportar a 76 connacionales bajo custodia estadounidense durante la madrugada del pasado 31 de agosto, lo que dejó a los menores "confundidos y asustados", según afirman abogados defensores.

"Si su autoridad legal es tan 'inequívoca', ¿por qué ejercerla en plena noche de un fin de semana festivo sin más que un aviso a altas horas de la noche (o a primera hora de la mañana) a los cuidadores y defensores de los niños?", escribió el juez en su razonamiento.

Kelly apuntó también que el Congreso había creado un proceso específico para el manejo de menores no acompañados y que los vuelos nocturnos planificados por el Gobierno parecían eludir dichas normas, lo que a su vez podría causar "daños irreparables" a los niños.

Se derrumba

Por otra parte, el juez puso en duda el argumento inicial del Departamento de Justicia acerca de que la repatriación de los menores era para reunirlos con sus padres en Guatemala, quienes habían solicitado su regreso.

Sin embargo, un informe de la Procuraduría General de la Nación asegura que la mayoría de las familias de los menores temen su deportación, pues consideran que correrían un grave peligro en su país natal. Tras la salida a la luz de este documento, la administración federal retiró sus declaraciones anteriores.

En su resolución de este jueves, Kelly escribió que no hay pruebas reales de que las familias de los menores realmente solicitaran su regreso, por lo que, a su criterio, las explicaciones del Gobierno de EE. UU. "se derrumbó como un castillo de naipes".

Con el fallo del juez, las autoridades estadounidenses no podrán deportar a los compatriotas que no hayan recibido una orden final de expulsión o permiso del fiscal general mientras sus casos sigan activos. La orden permanecerá vigente mientras se resuelve una demanda para frenar por completo la repatriación de los menores.

*Con información de AP, Reuters y CNN