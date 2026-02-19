Dentro de su vivienda: Extranjero es hallado sin vida

-

El fallecido había sido atado de pies y manos, según indicaron las autoridades.

Roger Noel Escobar Villegas, de 47 años, originario de Nicaragua, fue hallado muerto dentro de su vivienda, según informó su progenitora.

Nely de la Concepción Villegas contó que su hijo antes de ir a trabajar siempre pasaba a saludarla, pero este jueves al no hacerlo optó por ir a buscarlo a su casa, ubicada en la 14 calle A y 7a. avenida de la colonia San Rafael III, en la zona 18.

Al ingresar al domicilio, se sorprendió al ver el cuerpo sin vida de su hijo.

La víctima fue hallada dentro de su domicilio. (Foto: Bomberos Municipales)

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron indicios de que la víctima había sido atado de pies y manos antes de ser colgado, además tenía una pelota en la boca.

Personal del Ministerio Público (MP) inició con las investigaciones del caso, para dar con los responsables de la muerte del nicaragüense, quien se dedicaba a trabajos de electricidad.

Hasta el 15 de febrero pasado, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), habían muerto por estrangulamiento 15 personas, ya sea autoprovocado u ocasionado por otra persona.