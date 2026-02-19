Visas falsas: capturan a una mujer durante allanamientos

-

Como parte de las diligencias, se incautaron dispositivos electrónicos, pasaportes y libretas de cuentas bancarias.

El Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de Natividad E. durante allanamientos realizados en seguimiento a denuncias relacionadas con estafas, en Chiquimulilla, Santa Rosa.

Las diligencias fueron realizadas en tres inmuebles ubicados en el barrio Santiago y en la aldea La Ginebra de dicho municipio, en donde también se realizó inspección, registro y secuestro de evidencias, según indicaron las autoridades.

La capturada fue identificada por las autoridades como Natividad E. (Foto: MP)

Estos operativos se ejecutaron en seguimiento a denuncias relacionadas con estafas cometidas mediante el ofrecimiento fraudulento de visas para ingresar a Estados Unidos.

Natividad E. es requerida por un juez competente por el delito de casos especiales de estafa, por lo que se procedió con su aprehensión con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), señaló el MP.

Entre lo incautado se encuentran documentos personales y libretas de cuentas bancarias. (Foto: MP)

Adicionalmente, se coordinó la incautación de indicios que incluyen documentación, teléfonos celulares, computadoras personales, memorias USB, pasaportes y libretas de cuentas bancarias que permitirán fortalecer las investigaciones en curso, agregaron las autoridades.