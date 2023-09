¡Vecinos alarmados! El extraño "objeto" captado en el cielo desde Mixco

-

Una serie de videos que exhibieron un "misterioso objeto" visto desde Mixco despertó sorprendió a los guatemaltecos.

A través de redes sociales, vecinos de de la zona 6 de Mixco reportaron haber visto un extraño objeto en el cielo, durante la noche del sábado 2 de septiembre.

De acuerdo con la denuncia pública de los usuarios, el objeto estuvo alrededor de media hora aparentemente en el mismo punto, y expulsó destellos en color rojo y verde.

Un usuario, por aparte, mencionó que una persona cercana captó otra grabación desde otro ángulo, y se pudo observar que el misterioso objeto presentó extraños movimientos.

"No creo que sea un Dron, una persona que conozco grabó un mismo objeto, voy a ver si encuentro los videos.... Es casi idéntico, pero en el video que me envió esa cosa se mueve extraño, aparece y desaparece, los drones no hacen eso jaja (...) Desaparece y vuelve a aparecer", mencionó el usuario.

Reacciones en redes sociales

Esta serie de tomas que se hizo viral en redes sociales despertó la incertidumbre de los vecinos de Mixco, quienes se preguntan qué fue ese objeto que captaron, algunos señalaron que no parece ser un dron, pero otras personas aseguraron lo contrario, y que pudo haber sido que realizaba tomas de la fuerte tormenta que se registró la noche de este sábado en la Ciudad de Guatemala.

Cabe destacar que varios internautas coincidieron que no es la primera vez que notan la presencia de ese tipo de artefactos extraños, pues semanas atrás e inclusos meses antes, han sido testigo de esos "objetos voladores".

"Yo no creo que sean un dron, por la luz que sale de el lo dudo, por el tiempo que está en el cielo menos se le termina la carga, esa luz siempre la he visto desde que soy muy pequeño junto con mi hermano la veíamos y hasta anécdotas tenemos, les dejo el beneficio de la duda!!", "Los drones tienen hasta una duración de 45 minutos y tienen diferentes luces con colores", "En zona 6 de mixco siempre se ven ese tipo de objetos voladores no identificados pero no se le daba la importancia de ahora .ese aparato vuela rumbo alas montañas de san juan sacatepequez por ahí también se ve", y "Yo vivo en un sector cercano y lo he visto también, aunque me dió la impresión de ser un drone, por la forma en que se mueve", fueron algunos de los comentarios con los que debatieron los internautas.

Otro caso similar en la Avenida Reforma

El 6 de agosto también trascendió a nivel nacional un caso similar, el cual fue captado en la Avenida Reforma, zona 9 capitalina.

En este video se mostró el trayecto de un extraño objeto blanco que fue visto en el cielo el sábado 5 de agosto desde la Avenida Reforma, según se lee en la descripción del mismo.

"Hace unas horas 12:47 pm desde la Avenida Reforma y 3ra. Calle fue grabado este interesante video de 'algo' que vuela a gran velocidad en línea horizontal con un patrón de vuelo controlado en apariencia", describió el clip.

La cuenta en TikTok denominada "Conexión Ovni" difundió el audiovisual que se viralizó con más de 320 mil reproducciones y comentarios de usuarios contando experiencias similares que han presenciado.

Algunos internautas destacaron que el objeto no tiene apariencia de ser un dron. Otros revelaron que ya han visto algo similar en otras ocasiones.

"Anoche vi desde zona en una zona lejana, parecía ser por Fraijanes o algo así una inmensa bola de fuego, al principio pensé que era la luna", escribió el usuario "Ale".

Mira el otro video: