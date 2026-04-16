Exvicegobernador de Virginia y su esposa son hallados sin vida en su vivienda

Una disputa por el divorcio de la pareja habría ocasionado la tragedia.
OTRAS NOTICIAS: ¡Fuertes imágenes! Estudiante ataca a compañeros en escuela de Turquía (videos)
Justin Fairfax, el segundo afroamericano en ocupar el cargo de vicegobernador del estado (2018-2022), fue hallado sin vida junto a su esposa, Cerina Fairfax, en su residencia de Annandale, Virigina, Estados Unidos.
Según las investigaciones preliminares, el caso se trataría de un homicidio-suicidio.
El jefe de policía, Kevin Davis, informó que el incidente se habría desencadenado por una disputa doméstica debido a un proceso de divorcio "complicado".
El llamado de alerta
Según fuentes cercanas a la investigación, el hijo de la pareja fue quien llamó a emergencias tras sospechar que su madre había sido herida.
Al llegar al domicilio, los agentes encontraron el cuerpo de Cerina Fairfax con heridas de bala. Posteriormente, hallaron a Justin Fairfax en la planta superior de la vivienda con una herida de arma de fuego autoinfligida.
Fairfax sirvió bajo la gobernación de Ralph Northam. Sin embargo, su carrera política se vio seriamente afectada en 2019 tras enfrentar acusaciones de agresión sexual, las cuales él siempre negó.