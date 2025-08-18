Faberson Bonilla gana bronce en los Panamericanos Junior

El izabalense Faberson Bonilla se colgó la medalla de bronce en el patinaje de los Juegos Panamericanos Junior, que se celebran en Asunción, Paraguay.
Con tenacidad, carácter y mucha concentración, Faberson llegó al patinódromo pensando en un solo objetivo: subir a lo más alto del podio.
Entregó todo en la prueba 200 metros contra meta, en la que los patinadores se enfrentan a ellos mismos en busca de hacer el menor tiempo posible.
Bonilla cerró con 18.060 segundos, superado por el colombiano Santiago Vásquez, quien se colgó el oro (17.724), y por el estadounidense Jacob Melton, plata, con un tiempo de 17.869.
"Significa mucho para mí, pensé que podía llegar a obtener la medalla de oro, no estuve lejos de lograrlo, cometí algunos errores, pero sirve para crecer", dijo el nacido en Livingston.
Faberson Bonilla volverá al patinódromo este martes para los 500 metros, una prueba que no es su especialidad, pero en la que también buscará alcanzar el podio panamericano.