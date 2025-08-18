Tecpaneco Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

-

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil participará por primera vez en la Vuelta a España 2025 confirmó su equipo, el UCI ProTeam Burgos Burpellet BH.

Oriundo de la Aldea Chuachalí, Tecpán, Chimaltenango; Sergio, de 24 años, hará historia para el ciclismo nacional con su presencia en una de las tres competiciones de ese deporte más importantes del mundo.

La Vuelta España está al nivel del Giro de Italia y del Tour de France. El tecpaneco será el segundo guatemalteco en participar en el giro español.

Antes lo hizo Anton Darío Villatoro en las ediciones de 1997 y 1998 para el US Postal Service.

Chumil integra la nómina de ocho pedalistas que acompañarán al Burgos Burpellet BH en su regreso al máximo evento español, tras ausentarse en 2024.

La lista esta compuesta por siete debutantes (incluido el guatemalteco) y solo un competidor que ya conoce las exigencias de la competencia.

La Vuelta a España se disputará del 23 de agosto al 14 de septiembre con trayectos que pondrán a prueba la calidad de los pedalistas. Chumil es un buen escalador que aportará en las etapas montañosas.

Tras destacar en competencias juveniles, Sergio Chumil tocó suelo español el 2022 para formar parte del equipo Cortizo, con el que hizo una gran campaña, lo que lo llevó a firmar su primer contrato profesional con el Burgos BH en 2023.

La nómina:

Ciclistas: Mario Aparicio, Sergio Chumil, Daniel Cavia, Hugo de la Calle, Eric Fagúndez, José Luis Faura, Sinuhé Fernández y Carlos García Pierna.

Directores deportivos: Damien Garcia, Jesús Ezquerra, Jetse Bol