Fabio Belnome, el aventurero español que recorrerá Guatemala

Fabio Belnome decidió dejar España rumbo a la aventura para recorrer América, desde Alaska a la Patagonia, ahora documentó su ingreso a Guatemala.
El originario de Barcelona, cruza un Fiat Marea de 1998 comprado por 900 euros (Q6.800).
"Día 91. Qué bestia, ya se acaba México. Ha sido todo lo intenso, divertido y bueno que me imaginaba. Viva México, carnal, mañana cruzaré por primera vez en mi vida a Centroamérica", explicó desde San Cristobal de las Casas, Chiapas.
A pesar de estar enfermo del estómago, adaptándose a la comida local y los pormenores de los viajes Belnone realiza su viaje sin novedad.
Muchos lectores dan diversas recomendaciones al viajero acerca de su entrada al país, para que no se pierda detalles, paisajes y gastronomía.
Fabio inició su aventura en Noruega y luego en Japón, así decidió recorrer el continente americano.
Uno de sus retos es no dormir en hoteles, usando su vehículo como su cuarto, aunque durante su recorrido se dio cuenta que tenías problemas de hongos, por lo que ha decidido hacer paradas para desinfectar su machete de recorrido.
Pronto relatará historias de sus encuentros en el país.
