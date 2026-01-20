Así vivió su aventura por Panajachel y Antigua el español y creador de contenido

-

Fabio Belnone, el español que recorre América, desde Alaska a la Patagonia, dio sus impresiones de Atitlán y Antigua Guatemala.

El aventurero contó su satisfacción por recorrer los pueblos alrededor del lago y reveló que se permitió quedarse más de lo previsto para disfrutar por completo de la vida diaria en Centroamérica.

"En Centroamérica he tenido que cambiar mi forma de viajar porque normalmente hago entre 300 y 500 kilómetros cada día y si lo hiciera aquí llegaría a Panamá en 4 días", expresó.

"Estos días en el Lago de Atitlán me han encantado", confesó. "Llegué a Antigua, una de las ciudades que más ilusión me hacía", agregó.

Fabio contó que pasó unos días con Paulino, uno de los creadores de contenidos españoles muy conocido en Guatemala, afirmando que tuvo la oportunidad de conocer sitios que no habría podido disfrutar y se habría perdido sino contara con su guía.

Acerca de Fabio Belnome

Fabio Belnome decidió dejar España rumbo a la aventura para recorrer América, desde Alaska a la Patagonia, ahora documentó su ingreso a Guatemala. El originario de Barcelona, cruza el mundo con un Fiat Marea de 1998 comprado por 900 euros (Q6.800).

Inició su aventura en Noruega y luego en Japón, así decidió recorrer el continente americano. Uno de sus retos es no dormir en hoteles, usando su vehículo como su cuarto.

MIRA:

#viajes ♬ original sound - Fabio Belnome @volatadipeluca Día 94. La fiesta de ayer me ha pasado factura. Pero como dijo aquella mujer en Tulum: “que me quiten lo bailado”. Hacía días que no socializaba con seres humanos y estuvo bien divertido. Hoy, día más de calma visitando pueblos del lago. Confirmo que sí valía la pena quedarse un día más. #coches

#viajes ♬ original sound - Fabio Belnome @volatadipeluca Día 95. Dejo Panajachel atrás y pongo camino a Antigua. Cómo me está gustando Guatemala y qué ganas tengo de llegar a Antigua. Si puedo, subiré el volcán Acatenango y, si no puedo, pues visitaré más la ciudad. Un placer haber compartido el día con @PaulinoG . Espero que esta noche sea tranquila. #coches



