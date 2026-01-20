Así vivió su aventura por Panajachel y Antigua el español y creador de contenido

Fabio Belnone, el español que recorre América, desde Alaska a la Patagonia, dio sus impresiones de Atitlán y Antigua Guatemala.
El aventurero contó su satisfacción por recorrer los pueblos alrededor del lago y reveló que se permitió quedarse más de lo previsto para disfrutar por completo de la vida diaria en Centroamérica.
"En Centroamérica he tenido que cambiar mi forma de viajar porque normalmente hago entre 300 y 500 kilómetros cada día y si lo hiciera aquí llegaría a Panamá en 4 días", expresó.
"Estos días en el Lago de Atitlán me han encantado", confesó. "Llegué a Antigua, una de las ciudades que más ilusión me hacía", agregó.
Fabio contó que pasó unos días con Paulino, uno de los creadores de contenidos españoles muy conocido en Guatemala, afirmando que tuvo la oportunidad de conocer sitios que no habría podido disfrutar y se habría perdido sino contara con su guía.
Acerca de Fabio Belnome
Fabio Belnome decidió dejar España rumbo a la aventura para recorrer América, desde Alaska a la Patagonia, ahora documentó su ingreso a Guatemala. El originario de Barcelona, cruza el mundo con un Fiat Marea de 1998 comprado por 900 euros (Q6.800).
Inició su aventura en Noruega y luego en Japón, así decidió recorrer el continente americano. Uno de sus retos es no dormir en hoteles, usando su vehículo como su cuarto.
