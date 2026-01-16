El español y creador de contenido que llegó a Guatemala

-

Fabio Belnome, el español que viaja rumbo a la Patagonia, ya está en Guatemala y muestra su emoción por las aventuras próximas a vivir.

"Buenos días oficialmente desde Centroamérica, acabo de entrar en Guatemala, desde Barcelona, estamos en Guate, Guate, Guate, los procedimientos para entrar y salir de México los tienen muy bien montados... Centroamérica, ¡nunca he estado!, primera vez en Guatemala, no había estado más abajo que Tulum, voy a ir a una ciudad que no sé cómo se pronuncia, Huehuetenango, comeré y dormiré", expresó.

Fabio mostró su máxima emoción por esta aventura, "empieza otra etapa muy chula e interesante, tenía ganas de dejar países del norte y a ver qué nos depara esta bonita zona", dijo.

Muchos seguidores de Guatemala reaccionaron dándole la bienvenida y deseándole el mejor de los viajes.

Belnome contó además que se encontró con Rodrigo, un seguidor guatemateco con quien compartió, y quien le brindó apoyo y consejos para su travesía.

Acerca de Fabio Belnome

Fabio Belnome decidió dejar España rumbo a la aventura para recorrer América, desde Alaska a la Patagonia, ahora documentó su ingreso a Guatemala. El originario de Barcelona, cruza un Fiat Marea de 1998 comprado por 900 euros (Q6.800).

Inició su aventura en Noruega y luego en Japón, así decidió recorrer el continente americano. Uno de sus retos es no dormir en hoteles, usando su vehículo como su cuarto, aunque durante su recorrido se dio cuenta que tenía problemas de hongos en su automóvil.

