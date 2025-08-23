Fabiola Roudha anuncia participación en show de jazz en México

Fabiola Roudha anunció su participación en el festival internacional "EJazz" a celebrarse en México.
La décima edición del evento se lleva a cabo en Puebla y Fabiola lleva a Guatemala con su canto.
"Qué bonito que lo que amas hacer te permita llegar a tantos lugares, esta vez voy a Puebla, me voy con toda mi banda desde Guatemala para tocar en EJazz, que ganas de que ya sea", compartió entusiasmada a sus fans.
Fabiola estará junto a músicos de España, Francia y México, en un imperdible encuentro con colegas que mantienen vivo este género, nacido en Nueva Orelans, Estados Unidos en el siglo XIX.
Fecha, horario y lugar
La guatemalteca estará el 31 de agosto a las 7:00 p.m., en el Teatro de la Ciudad de Puebla (avenida Juan de Palafox y Mendoza, número 14, Centro Histórico).