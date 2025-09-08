Fabiola Roudha regresa al "Dodger Stadium" para entonar el himno de Estados Unidos

-

Fabiola Roudha regresa por segunda ocasión al famoso diamante del "Dodger Stadium", para celebrar la "Guatemalan Heritage Night", entonando el himno de Estados Unidos.

EN CONTEXTO: Los Angeles Dodgers celebran la"Guatemalan Heritage Night"

Fabiola es la primera artista en ser invitada por segunda ocasión para iniciar la fiesta deportiva dedicada a la comunidad guatemalteca.

Mientras promociona su sencillo "Cómo Yo Te Amo" donde recorrerá España junto a Tanguero, la guatemalteca honrará a su país con esta especial invitación.

"Me pone muy emocionada ser por segundo año la artista que va a interpretar el himno, no se lo pueden perder" dijo en un video.

"Estoy feliz de contarles que los Dodgers me han invitado por segunda vez a interpretar The U.S National Anthem en Dodgers Stadium para el 'Guatemalan Heritage Night' ...estoy nerviosa y emocionada, siempre es un honor poder representar a mi hermosa Guatemala", escribió.

¿Cuándo es la cita?

El evento es el martes 9 de septiembre a partir de las a las 07:10 p.m. hora local, en el Dodger Stadium, ubicado en la 1000 Vin Scully Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Puedes obtener los boletos en un paquete también recibirás una camiseta exclusiva de los Dodgers y la Noche de la Herencia Guatemalteca 2025.

Boletos

Los boletos para participar y tener la camiseta exclusiva de la Noche de la Herencia Guatemalteca deben comprarse a través de este enlace.

