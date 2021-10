Facebook cambia de nombre y ahora se llama: Meta

El fundador de Facebook anunció que la plataforma adopta un nuevo nombre: Meta, en alusión a "Metaverso", un ambicioso concepto que buscará mezclar la realidad virtual con la vida cotidiana.

Mark Zuckerberg, el jefe de Facebook, anunció este jueves 28 de octubre que la casa matriz de la compañía se pasará a llamar Meta, para representar mejor todas sus actividades aunque el nombre de las diferentes redes se mantendrá sin cambios.

El fundador del gigante tecnológico, acusado de favorecer los beneficios económicos ante el bienestar humano por una denunciante y varios legisladores, escogió "Meta" para expresar que a la empresa aún le queda "mucho por construir".

Facebook ahora es Meta. "Metaverse first, not Facebook first" (Metaverso primero, no Facebook primero). Como se rumoreaba, Zuckerberg ha confirmado el cambio de nombre de la compañía que dirige para representar el inicio de una nueva etapa centrada en el "metaverso".

Meta será la empresa matriz que englobe lo que ahora son la propia red social de Facebook, WhatsApp e Instagram, además de otros proyectos como Quest, Messenger u Horizon. Como ya hiciera Google con Alphabet en 2015. Facebook Inc. cambia de nombre para intentar reflejar su nueva apuesta.

¿Borrón y cuenta nueva?

Tras los numerosos escándalos, Zuckerberg pretende hacer un "borrón y cuenta nueva" con la empresa y distanciarse de las redes sociales para acercarse al metaverso, lo que él define como "la siguiente versión del internet".

Es fácil pensar en la película de "Ready Player One" cuando se habla de metaverso. Es la palabra que no ha parado de repetir Mark Zuckerberg durante el Facebook Connect 2021, el evento donde ha desvelado sus planes.

¿Qué es el metaverso?

El metaverso es un universo virtual que amplía el mundo físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso es Facebook Horizon, una especie de "Second Life" en realidad virtual.

Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso podría suponer hasta 800 mil millones de dólares en 2024. Un sector con un enorme potencial por el cual Facebook, ahora Meta, va a intentar pugnar.

Por el momento el metaverso como tal sigue siendo más un llamativo concepto y no una herramienta concreta como tal.

Durante este evento, Zuckerberg ha mostrado distintos vídeos de sus posibilidades, desde "ajedrez metaversiana" donde dos jugadores en distintas partes del mundo se enfrentan o avatares virtuales hablando con personas reales.

*Con información de xataka.