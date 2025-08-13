Fallece Antonio Móbil, escritor e historiador guatemalteco

El escritor, editor, investigador e historiador guatemalteco Antonio Móbil falleció dejando un gran legado.
Tono Móbil murió a los 95 años y dedicó su vida a documentar la historia del país, dejado un aporte valioso para la memoria cultural de Guatemala.
Nació en la Ciudad de Guatemala y estudió Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, obtuvo diplomados en Ciencias Políticas y en Diplomacia y Servicio Consular. Formó parte de la Asociación de Estudiantes Universitarios, en los años 50, cuando el gobierno de Jacobo Árbenz fue derrocado.
En 1957 dirigió el semanario El Estudiante hasta 1959. De 1959 a 1962 fue director del mensuario Lanzas y Letras, proyecto cultural que compartió con Roberto Díaz Castillo y Ariel Deleón.
Publicó el libro "Guatemala, el lado oscuro de la historia", consistente en dos tomos, que recorre desde la llegada de los primeros pobladores hasta parte del periodo presidencial de Otto Pérez Molina.
Realizó el libro "Del realismo a la abstracción", editado por Serviprensa, el desarrollo de la pintura guatemalteca entre 1954 y 2014, con artistas como Rodolfo Abularach, Roberto González Goyri, Rina Lazo, Efraín Recinos y exponentes de las escuelas de Comalapa, Atitlán y Totonicapán.
También publicó "La década revolucionaria, historia del arte guatemalteco y Personajes históricos de Guatemala".
