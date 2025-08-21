Fallece Brent Hinds integrante de la banda de rock "Mastodon"

-

Brent Hinds, ex cantante y guitarrista de la banda estadounidense de heavy metal Mastodon, falleció a los 51 años.

Hinds murió en un accidente, mientras conducía una motocicleta Harley-Davidson, la noche del miércoles 20 de agosto en Atlanta, Georgia.

Foto: Rolling Stone.

¿Qué ocurrió?

Según las autoridades el conductor de un BMW SUV no cedió el paso al girar y chocó con el artistas, quien quedó inconsciente. Lamentablemente no logró sobrevivir.

"Estamos con el corazón roto, conmocionados y aún tratando de procesar la pérdida de esta fuerza creativa con la que hemos compartido tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha tocado los corazones de tantos", se lee en un comunicado publicado por la banda.

#rockandroll #rocknroll #shovelhead #shovelheadsforever #harleydavidson #harleydavidsonlifestyle #biker #bikers #chopcult ♬ Ooh Ahh (My Life Be Like) [feat. Tobymac] - Grits @fakirone Brent Hinds likes. #mastadon

Mastodon tuvo álbumes en el Top 10 de la lista Billboard 200, dos encabezaron la lista de Álbumes de Rock: "Emperor of Sand" en 2017 y "Once More 'round the Sun" en 2014.

Acerca de Brent

Hinds cofundó Mastodon en el 2000 junto a Troy Sanders bajista, Bill Kelliher, guitarrista y Brann Dailor en la batería. El tercer álbum de estudio de Mastodon, "Blood Mountain" de 2006, fue el primero en alcanzar el Top 40, llegando al número 32 en el Billboard 200. En marzo de 2025 dejó la agrupación por problemas con sus compañeros.

Mastodon

Obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando uno en 2017 a mejor interpretación de metal por "Sultan's Curse" del álbum "Emperor of Sand". La revista Rolling Stone incluyó el álbum de Mastodon de 2011, "The Hunter", entre los mejores del año.

Mastodon en Guatemala

Los guatemaltecos recuerdan con cariño a la agrupación al tocar en el país en un inolvidable show con Metallica en 2010.

En el año 2019 Mastodon usó la ilustración del artista guatemalteco Tokebi llamada"jaguar god" para su gira, un cráneo con una máscara de jaguar, inspirada en las utilizadas usadas por los mayas.