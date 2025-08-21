Fallece Xava Drago, vocalista de la banda de rock Coda

-

Xava Drago, vocalista de la banda Coda, falleció tras una dura batalla contra el cáncer de estómago.

El cantante murió durante la madrugada del jueves 21 de agosto de 2025 y la noticia fue dada en un comunicado. "Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza compartimos que nuestro amado Xava ha partido", se lee.

Su lucha con la enfermedad

Salvador Aguilar Hurtado comenzó su tratamiento en 2024 con una cirugía, quimioterapia y radiación, hace un mes (2025) su cáncer regresó y fue desahuciado.

El cáncer de estómago no se detecta en su inicio, hasta que sus síntomas son graves, incluso hasta se propaga a otras partes del cuerpo, según la American Cancer Society. Se trata de un crecimiento de células en la parte media del abdomen o en cualquier área que se encarga del proceso de los alimentos.

Legado en el rock

Xava Drago se convirtió en un referente del hard rock en español. Al frente de Coda. Su carrera fue vital en la década de los noventa como parte del movimiento tras la era del rock en español de la década de los ochenta. Tiene cuatro trabajos discográficos y un EP, logró tener éxitos musicales con canciones como "Aún", "Suelto el deseo", "Tócame", "Eternamente sin ti no sé continuar" y "Veinte para las doce".

