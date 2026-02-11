Fallece James Van Der Beek, protagonista de "Dawson's Creek

James Van Der Beek, actor conocido por interpretar a Dawson Leary en "Dawson's Creek", falleció a los 48 años.
"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", dijo la familia.
Van Der Beek padeció cáncer colorectal "Los milagros ocurren, y ocurren constantemente", dijo. "Al principio da miedo. Es abrumador. Sé paciente contigo mismo. Tú puedes. He sido realmente bendecido con mi esposa e hijos. Tengo mucho por vivir, y es una vida hermosa", dijo tras su diagnóstico en 2024.
Biografía
James Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Estados Unidos. Es un actor y escritor, conocido por Dawson's Creek (1998), Juego de campeones (1999) y Atracción (2002). Está casado con Kimberly Van Der Beek desde el 1 de agosto de 2010. Tienen seis niños. Ha estado casado con Heather McComb.
